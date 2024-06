Starfield joue la carte de l'horreur cosmique avec l'extension Shattered Space, des microtransactions ajoutées avec la mise à jour de juin...

Starfield est un jeu qui a divisé à sa sortie, mais Bethesda Game Studios compte bien l'améliorer du mieux qu'il peut sur la durée, comme avec la grosse mise à jour publiée en mai. Le jeu était évidemment présent lors du Xbox Games Showcase de ce dimanche pour enfin dévoiler son extension Shattered Space, dont nous connaissons l'existence depuis l'année dernière et l'annonce des éditions. Si vous aimez les ambiances à la Dead Space, les menaces cosmiques et les délires de cultes où la situation tourne forcément mal façon The Chant, tout cela semble réuni dans ce futur DLC, en témoigne sa bande-annonce :

Fait amusant si vous êtes un fan de Doctor Who ayant vu la saison 13 autour du Flux, l'un des ennemis se nommait justement le Grand Serpent, bien qu'en anglais la différence se fasse entre « Grand » et « Great » pour celui qui nous intéresse à présent. À quand un TARDIS en guise de vaisseau ?

Les zélotes religieux qui composent cette faction clandestine sont d'ailleurs uniquement connus pour leur dangereuse réputation. Mais lorsqu'un signal de détresse provenant d'une station spatiale délabrée vous envoie tout droit sur Va'ruun'kai, vous commencez à découvrir les secrets qui entourent les adeptes du Grand Serpent . Explorez des lieux inconnus, affrontez de nouveaux ennemis et découvrez l'histoire de la Maison Va'ruun dans l'extension Shattered Space, disponible plus tard cette année.

En attendant la sortie de Starfield: Shattered Space, toujours prévue pour 2024 sans plus de précision, la mise à jour de juin est disponible dès maintenant, avec comme promis depuis un moment le fameux Creation Kit. Le revers de la médaille, c'est qu'il faut débourser des Creation Credits pour certains contenus, dont la deuxième mission Trackers Alliance conçue par BGS... Oui, des microtransactions ont été ajoutées l'air de rien, 500 crédits coûtant 4,99 €, jusqu'à 49,99 € les 5 500 crédits, une sacrée douche froide. D'autres nouveautés sont toutefois là pour faire plaisir aux joueurs.

CRÉATIONS

La plus grande nouveauté de cette dernière mise à jour est sans doute l'introduction des Créations à Starfield. D'altérations subtiles aux aventures ambitieuses, les Créations ajoutent d'innombrables opportunités à un bac à sable de la taille d'un univers. Découvrez et jouez à de palpitants nouveaux contenus de Créateurs et de membres de l'équipe Bethesda Game Studios via le menu des Créations et explorez Starfield comme jamais auparavant.

Le Creation Kit, l'outil officiel pour Starfield, peut maintenant être téléchargé gratuitement sur Steam pour vous donner le pouvoir de créer du nouveau contenu. N'importe quel membre de la communauté peut faire des Créations et les charger sur la plateforme dédiée afin que tout le monde en profite. Vous aimeriez faire de votre hobby une occupation professionnelle ? Demandez à devenir un Créateur vérifié, si votre candidature est acceptée, vous aurez la possibilité de mettre votre Création en ligne gratuitement, comme tous les membres de la communauté, ou de lui fixer un prix pour gagner de l'argent à chaque fois qu'elle est vendue.

Vous pouvez demander à intégrer le programme des Créateurs vérifiés ici.

TRACKERS ALLIANCE

Rejoignez l'Alliance des traqueurs dans une nouvelle mission gratuite disponible dans le cadre de la mise à jour de juin. Le Voleur d'Étoiles est la première mission d'une série de quêtes de chasse à la prime. Pour commencer votre aventure avec l'Alliance des traqueurs, une mystérieuse traqueuse se présentera à vous dans plusieurs colonies des Systèmes occupés. Elle vous invitera dans leur QG d'Akila City pour une mission d'essai. Ce sera ensuite à vous de pourchasser un insaisissable individu recherché pour vol de vaisseaux, avec de nouveaux équipements à la clé si vous menez cette mission à bien.

D'autres missions Trackers Alliance seront régulièrement disponibles via le menu des Créations, mais vous n'aurez pas à attendre longtemps pour la prochaine. La deuxième mission de la série, Le Vautour, est disponible à l'achat dans le menu des Créations dès aujourd'hui.

Pour fêter le lancement des Créations, les détenteurs de l'Édition Premium de Starfield recevront 1 000 crédits Création à dépenser pour acheter n'importe quel contenu du menu Créations, y compris les prochaines missions Trackers Alliance.

SYSTÈME DE SCANNER DE PRIMES

Toujours dans le thème de chasse à la prime introduit avec Trackers Alliance, la dernière mise à jour ajoute un nouveau système de scanner de primes. Lors de vos explorations, scannez les citoyens des Systèmes occupés et vous découvrirez peut-être que certains ont leur tête mise à prix. À partir de ce moment-là, à vous de voir comment les confronter : vous pouvez essayer de les persuader de résoudre pacifiquement la situation... ou recourir à des méthodes plus extrêmes.

AMÉLIORATIONS DES ARMES DE CORPS À CORPS ET FABRICATION DE MUNITIONS

La mise à jour de juin ajoute des niveaux pour les armes de corps à corps, ainsi que la possibilité de les améliorer sur des établis. Ainsi, vous trouverez en jeu des armes de corps à corps infligeant des dégâts plus élevés, et vous pourrez les renforcer encore plus sur un établi.

En plus des améliorations apportées au système des armes de corps à corps, vous pouvez maintenant étudier vos munitions préférées dans une station de recherche et les fabriquer sur un établi industriel ! Plus jamais vous ne serez à court de munitions si tout ce que vous avez à faire, c'est en créer de nouvelles.

CORRECTIFS

GÉNÉRAL

Performance générale et améliorations de la stabilité.

GAMEPLAY

Options de gameplay : Résolution d'un problème entraînant des dégâts d'attaque furtive trop élevés.

Décoration de vaisseau : La couchette tout-en-un Nova Galactic 2x1 se range correctement.

Décoration de vaisseau : Il n'est plus possible de placer des objets sur les échelles.

Résolution d'un problème empêchant les gardes de poursuivre leur chasse trop longtemps.

Résolution d'un problème indiquant les lieux visités comme non découverts.

Résolution d'un problème qui survenait en modifiant le vaisseau du joueur à la Clé.

Résolution d'un problème rare entraînant un effet d'apesanteur sur certains objets.

Résolution d'un problème d'affichage des membres de la foule pouvant apparaître au chargement d'une sauvegarde.

Suppression du bouton « Au vaisseau » des écrans où il ne pouvait être utilisé.

Résolution d'un problème qui survenait parfois en ouvrant le mode photo au début d'une conversation.

Résolution d'un problème qui survenait parfois en essayant de quitter le siège de pilote à l'atterrissage.

Correction d'un problème avec l'augmentation de la statistique « Modification des vaisseaux » depuis le mode Constructeur de vaisseaux.

Le suivi de quête indique désormais la bonne station ETNA lorsque vous vous rendez à la Loge de New Atlantis.

Cora Coe accepte désormais les livres, même si vous ignorez la quête principale après avoir franchi l'Unité.

GRAPHISMES

Résolution d'un problème créant une lumière très vive lors du chargement d'une sauvegarde dans New Atlantis.

Résolution d'un problème entraînant l'invisibilité de certains objets.

AVANT-POSTES

Résolution d'un problème entraînant une réduction de puissance de la part du robot de gestion énergétique.

QUÊTES