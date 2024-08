Starfield : une date de sortie pour l'extension Shattered Space, un véhicule très demandé lancé dès maintenant

Les joueurs de Starfield attendaient avec impatience des nouvelles de Shattered Space, l'extension du jeu de rôle et de tir de Bethesda. Le studio a profité de l'Opening Night Live de la gamescom 2024 pour reparler de ce contenu additionnel, mais il a également lancé une mise à jour rajoutant un nouveau véhicule terrestre.

Cette mise à jour gratuite introduit le REV-8, qui permettra aux explorateurs de l'espace de se déplacer plus facilement sur la surface des planètes, comme l'expliquent les développeurs :

Lors de vos expéditions à la surface des planètes de Starfield, vous finirez par vous heurter à des éléments hostiles. Le REV-8 est équipé d'une puissante tourelle ainsi que d'un blindage pour une protection supplémentaire lors de la conduite. Votre turbo peut vous aider à vous tirer rapidement d'un mauvais pas, mais ils ne permettent pas que d'aller vers l'avant... Vous pouvez également vous en servir pour donner du ressort à votre véhicule et vous propulser dans les airs pour atteindre des zones autrement bien plus difficiles d'accès. Vous voulez partir à l'aventure avec votre REV-8 ? Allez voir votre technicien de vaisseau préféré en ville pour installer un module de véhicule, et c'est parti ! Une fois le module dans le vaisseau de votre choix, le REV-8 sera automatiquement déployé à l'extérieur de votre vaisseau dès que vous atterrissez quelque part. Vous pouvez même personnaliser le REV-8 à votre convenance en le décorant avec des couleurs uniques.

En plus de ce véhicule, la mise à jour rajoute des options d'affichage sur Xbox Series S, afin d'avoir les mêmes réglages que sur Xbox Series X, voici ce que les joueurs peuvent activer :

Taux de rafraîchissement cible : vous pouvez désormais choisir entre un taux de rafraîchissement de 30, 40, 60 IPS ou Illimité sur des écrans à taux de rafraîchissement variable (VRR). Si vous ne disposez pas d'un écran 120 Hz à VRR, vous pourrez tout de même choisir 30 ou 60 IPS. Des déchirements d'image peuvent parfois se produire lorsque vous choisissez un taux de rafraîchissement de 60 IPS sur un écran sans VRR.

: vous pouvez désormais donner la priorité aux Graphismes ou aux Performances tout en essayant de conserver un taux de rafraîchissement cible. Si vous choisissez un taux de rafraîchissement cible de 60 IPS ou supérieur, nous vous conseillons de donner la priorité aux Performances. Donner la priorité aux Graphismes conserve la résolution maximale et les détails les plus élevés pour les effets spéciaux, l'éclairage et les foules. Donner la priorité aux Performances réduit la résolution interne et les détails des effets spéciaux, de l'éclairage et des foules. Les deux modes peuvent également ajuster la résolution interne de manière dynamique lorsque les scènes ou l'action deviennent plus complexes. Lorsque vous changez de mode, l'éclairage changera brièvement, le temps que le système s'adapte au nouveau mode. Synchronisation verticale : vous pouvez maintenant choisir d'activer ou non la synchronisation verticale. Désactiver cette option séparera la fréquence d'images de votre jeu du taux de rafraîchissement de votre moniteur, ce qui peut entraîner des déchirements d'images. À l'inverse, l'activer synchronisera la fréquence d'images de votre jeu au taux de rafraîchissement de votre moniteur, ce qui évitera les déchirements d'images, mais limitera le nombre d'images.

Vous pouvez retrouver le changelog complet de la mise à jour d'août de Starfield sur la seconde page. Mais surtout, les développeurs ont évoqué l'extension du jeu et ont annoncé que la date de sortie de Shattered Space est fixée au 30 septembre 2024. Ce contenu additionnel permettra d'explorer une nouvelle planète et de découvrir l'histoire de la Maison Va'ruun.