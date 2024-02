Starfield déjà à l'agonie, un cuisant échec pour Microsoft et Bethesda ?

Starfield devait être un jeu de rôle spatial révolutionnaire, il n'aura finalement été qu'un Fallout 4 amélioré avec une ambiance de science-fiction. Un titre présenté comme le nouveau fer de lance des Xbox Series X|S depuis le rachat de Bethesda par Microsoft, qui a quand même séduit de nombreux joueurs, mais ces derniers abandonnent déjà le navire.

Comme le rapporte PCGamesN, citant les données de SteamDB, Starfield ne cumule ces derniers jours qu'entre 4 000 et 12 000 joueurs en simultané sur Steam, nous sommes très loin de 330 000 joueurs connectés en même temps au lancement. À titre de comparaison, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, sorti en 2016, compte encore en ce moment entre 16 000 et 27 000 joueurs en simultané. La faute à un jeu qui a déçu les fans, les évaluations sont « moyennes » sur Steam, mais pas seulement.

Starfield souffre de deux soucis, le premier étant l'absence de mises à jour de contenu, une chose essentielle pour le marché actuel. Bethesda a publié des patchs pour améliorer l'expérience, dont la version 1.9.51 tout récemment, mais cela ne suffit pas. Les joueurs attendent surtout du vrai contenu, l'extension Shattered Space n'a pas encore donné de ses nouvelles, difficile de maintenir la hype dans ces conditions. L'autre soucis, c'est l'absence de mods officiels sur PC. Si des alternatives sont évidemment possibles depuis le lancement, dont Nexus Mods, nombreux sont les joueurs à attendre l'outil Creations de Bethesda pour se lancer dans le modding. Todd Howard affirmait que cet outil arriverait en début d'année sur PC et Xbox Series X|S, il se fait toujours attendre.

Pour rappel, une rumeur laissait entendre que Starfield pourrait sortir à l'avenir sur PlayStation 5, comme d'autres jeux Xbox Game Studios, mais finalement, il ne faudrait plus trop compter là-dessus, du moins pour le RPG spatial. Par ailleurs, si les chiffres sont faibles sur Steam, rappelons que Starfield est également disponible sur le Microsoft Store et Xbox Series X|S, via le Game Pass qui compte de nombreux abonnés. Le titre avait réussi à séduire 10 millions de joueurs le mois de sa sortie, ils sont sans aucun doute encore pas mal à s'amuser dessus sur ces autres plateformes.

Starfield n'est donc pas encore totalement à enterrer, mais Bethesda a fort à faire pour le faire perdurer aussi longtemps que Skyrim. Vous pouvez retrouver le jeu à partir de 56,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.