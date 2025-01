Starfield est différent de Fallout sur ce point et nous savons enfin pourquoi

Starfield n'aura clairement pas été le jeu de rôle attendu pendant des années par les fans, mais le titre de Bethesda dans l'espace reste quand même sympathique. Cependant, un point précis a dérangé pas mal de monde : Starfield est beaucoup moins gore que Fallout, sans démembrements ou explosions de cadavres. Mais pourquoi donc ?

Eh bien le character artist Dennis Mejillones a livré des éléments de réponse très intéressants lors d'une interview avec KIWI TALKZ. La principale raison à l'absence de gore dans Starfield est d'ordre technique. À l'origine, le jeu comptait nous montrer des têtes décapitées et la chair sous les casques arrachés, mais à cause des différentes tailles des personnages et pièces d'équipement, cela aura été un vrai casse-tête à réaliser proprement (façon de parler, il s'agissait ici de faire du sale).

L'autre raison évoquée par Dennis Mejillones est bien différente : le gore ne collait pas au thème de Starfield. Si Fallout prend place dans un monde post-apocalyptique violent, teinté d'humour noir où le gore irréaliste a sa place, Bethesda voulait une approche plus crédible pour Starfield, en s'inspirant notamment de Star Trek et The Expanse. Il fallait donc une esthétique plus propre, avec moins de sang à foison.

Malgré tout cela, la communauté s'est évidemment empressée de réaliser des mods pour rajouter du gore et des démembrements dans Starfield, certains sont même disponibles directement via les Creations sur le site de Bethesda.

