Fallout 76 : la mise à jour 34 Les Envahisseurs de l'au-delà disponible, un point sur les nouveautés

La Nuit de Phalène planait sur Fallout 76 depuis décembre dernier, alors il est temps pour les joueurs d'accueillir du sang neuf. La mise à jour 34 disponible depuis hier ajoute ainsi de nouveaux évènements dans le cadre de l'arc narratif original Les Envahisseurs de l'au-delà, la Saison 8 Abraxo présente : Une meilleure vie sous terre, ou encore la possibilité de remporter du S.C.O.R.E. dans les défis quotidiens et hebdomadaires de Fallout Worlds.



Exceptionnellement, le changelog du patch est disponible seulement en anglais à cette heure, vous pouvez donc le retrouver sur le site officiel. Mais un résumé des nouveautés en français a tout de même été diffusé.

Une nouvelle menace s'abat sur les Appalaches ! Mais ça ne ressemble pas à un sulfurie... Ce sont des OVNIs ! La dernière mise à jour de Fallout 76 est disponible, apportant aux joueurs le chaos d'une autre planète, une nouvelle Saison et des mises à jour pour Fallout Worlds.

NOUVEAUX ÉVÈNEMENTS

Des extraterrestres sont arrivés dans les Appalaches ! Pour une durée limitée, les joueurs pourront rencontrer des équipages extraterrestres dans des rencontres aléatoires dans les Appalaches. Mais ces visiteurs d'au-delà ne viennent pas en paix, alors n'oubliez pas vos armes et votre équipement !

Chaque heure, à l'heure pile, un vaisseau extraterrestre apparaîtra au-dessus d'un lieu proéminent des Appalaches, pour déployer des siphons qui récoltent les ondes cérébrales des formes de vies avoisinantes, par un processus d'extraction. Pour lancer l'évènement, rendez-vous là où se trouve le vaisseau et examinez le siphon Kappa.

Lorsque l'évènement commence, les joueurs doivent détruire les trois siphons à ondes cérébrales avant que les extraterrestres ne terminent l'extraction. Chaque siphon est protégé par un champ de force, contrôlé par des commandants extraterrestres différents. Les joueurs devront venir à bout des forces extraterrestres pour attirer le commandant de chaque siphon. À la mort du commandant, le champ de force s'abaissera et offrira l'opportunité de détruire le siphon. Détruire les trois siphons à ondes cérébrales dans le temps imparti offre du butin, de l'XP et une chance de recevoir des plans pour fabriquer des armes et objets de C.A.M.P. extraterrestres.

Pendant la durée de l'évènement saisonnier, les joueurs pourront rencontrer des envahisseurs extraterrestres dans certains évènements publics, comme Histoires de feu de camp, Élevage au grand air et Un trait dans le sable. Ils pourront aussi apercevoir d'étranges visiteurs lors des Rencontres aléatoires ajoutées par cette mise à jour.

UNE NOUVELLE SAISON FAIT SURFACE

En plus de l'évènement extraterrestre, la dernière mise à jour de Fallout 76 apporte une nouvelle Saison ! Dans la Saison 8, Vault-Tec et Abraxodyne Chemical s'associent pour vous apporter un tableau rempli d'objets cosmétiques, de monnaie, de consommables et plus encore ! De plus, cette mise à jour permet aux joueurs d'acheter des rangs en lots pendant une Saison, plutôt que de devoir les débloquer un par un avec des atomes.

MISES À JOUR FALLOUT WORLDS

Ce n'est pas tout : cette mise à jour apporte aussi de nouveaux ajouts à Fallout Worlds, y compris la possibilité de remporter du S.C.O.R.E. dans les défis quotidiens et hebdomadaires ! (Veuillez noter que les défis réitérables ne font toujours pas avancer la progression dans une session Fallout Worlds.) De plus, cette mise à jour de Fallout Worlds inclut de nouveaux réglages de JcJ, de SVAV, de placement de C.A.M.P. et plus encore, offrant aux joueurs de nouvelles façons de découvrir les Appalaches.