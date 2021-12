Fallout 76 : évènement Équinoxe de l'homme-phalène, Saison 7 et multiples améliorations avec la mise à jour Nuit de Phalène

En attendant les Contes du Firmament qui devraient arriver cet hiver, Fallout 76 nous propose une mise à jour Nuit de la Phalène. Le patch 1.6.2.16 est lourd de 9,7 à 19,1 Go selon les plateformes et peut être téléchargé dès maintenant sur PC, PS4 et Xbox One. Il apporte l'évènement Équinoxe de l'homme-phalène, qui nous propose d'invoquer la créature chaque heure à Point Pleasant pour l'affronter et gagner des récompenses, des améliorations pour le partage du butin légendaire, le ramassage des cadavres à proximité et le porte-clés Pip-Boy, ou encore une mystérieuse radio pirate et une approche revisitée des évènements publics. Et il permet aussi de collecter des éléments en lien avec la Saison 7, La Vengeance de Zorbo.

Le résumé et le changelog complet peuvent être retrouvés ci-dessous.

POINTS FORTS DE LA MISE À JOUR Équinoxe de l'homme-phalène : jusqu'au 21 décembre, rendez-vous chaque heure à Point Pleasant, dans la région de la Forêt, pour aider les Illuminés à invoquer l'homme-phalène sage et gagner de nouvelles récompenses thématiques !

Début de la Saison 7 : le Dr Zorbo aura sa vengeance contre le Capitaine Cosmos, et vous allez l'aider ! Grimpez dans le classement et récupérez les récompenses stellaires du tableau de S.C.O.R.E. de la Saison 7 tout en parcourant les étoiles pour aider Zorbo à rassembler un sournois équipage.

Améliorations de qualité : nous avons ajouté le partage du butin légendaire, le ramassage des cadavres à proximité, le porte-clés Pip-Boy, et de nombreuses autres améliorations demandées par la communauté.

Mises à jour des évènements publics : nous avons apporté des améliorations pour aider à fluidifier notre système d'évènements publics, ainsi que plusieurs modifications d'équilibrage pour divers évènements.

Radio pirate : une station pirate envahit les ondes des Appalaches ! Branchez votre Pip-Boy sur la radio pirate pour vous déhancher sur de nouveaux airs, écouter des séries et des publicités. VERSION DE LA MISE À JOUR 1.6.2.16 Vous trouverez ci-dessous la taille du téléchargement nécessaire pour le patch sur la plateforme de votre choix : PC (Bethesda.net) : 9,7 Go ;

PC (Microsoft Store) : 19,1 Go ;

PC (Steam) : 11,1 Go ;

PlayStation : 18,5 Go ;

Xbox : 19,0 Go. NOUVEL ÉVÈNEMENT SAISONNIER : ÉQUINOXE DE L'HOMME-PHALÈNE Un groupe de voyageurs vêtus de robes vient d'arriver dans les Appalaches et s'est installé à Point Pleasant pour fêter un étrange évènement : l'Équinoxe de l'homme-phalène. Se présentant sous le nom d'Illuminés, ces adeptes les plus dévoués de la secte de l'homme-phalène sage veulent invoquer le cryptide à l'aide d'un rituel complexe. Aidez leur sombre entreprise et repoussez les adeptes rivaux pour gagner les faveurs de l'homme-phalène sage !

Jusqu'au 21 décembre, l'évènement saisonnier Équinoxe de l'homme-phalène aura lieu chaque heure à Point Pleasant, dans la région de la Forêt des Appalaches.

Commencez l'évènement en discutant avec l'interprète Clarence sur le toit du musée de l'homme-phalène.

Rejoignez d'autres résidents pour aider les Illuminés à terminer les tâches cérémonielles autour de Point Pleasant, comme allumer les feux rituels, et à repousser les assauts des adeptes rivaux.



Si vous réussissez à terminer chaque objectif avant la fin du temps imparti, retournez sur le toit du musée de l'homme-phalène pour passer à l'étape finale de l'invocation, communier avec l'homme-phalène sage et avoir une chance de gagner de nouveaux plans thématiques.



Pendant votre séjour à Point Pleasant, partez à la chasse aux indices pour en savoir plus sur les origines de ces mystérieux Illuminés.

Pendant toute la durée de l'évènement de l'Équinoxe de l'homme-phalène, vous rencontrerez également de hauts prêtres cultistes hostiles un peu partout dans les Appalaches. Chassez-les et éliminez-les pour avoir plus de chances d'obtenir des récompenses sur le thème du culte de l'homme-phalène, mais faites attention à leurs créatures des ombres !





SAISON 7 DE FALLOUT 76 : LA VENGEANCE DE ZORBO L'ancien empereur de l'univers autoproclamé, le Dr Zorbo, n'a pas oublié sa cuisante défaite aux mains du Capitaine Cosmos lors de La Course Légendaire. À présent, Zorbo veut assouvir sa vengeance en rassemblant une équipe de malfrats pour l'aider à construire une immense machine de guerre qui pourra oblitérer le Capitaine. Voilà ce qui vous attend dans la Saison 7 de Fallout 76, qui commence aujourd'hui : Nouveau tableau de S.C.O.R.E. : faites équipe avec le Dr Zorbo sur le tableau de S.C.O.R.E. de La Vengeance de Zorbo alors qu'il passe de planète en planète pour recruter une équipe de choc qui l'aidera à éliminer le Capitaine Cosmos. Pendant votre périple, vous pourrez remporter tout un escadron de nouvelles récompenses en jeu, notamment des éléments cosmétiques, de la monnaie du jeu, des consommables, des objets de C.A.M.P. et bien d'autres choses ;

Nouveaux alliés : en grimpant les échelons du tableau de S.C.O.R.E, vous débloquerez également Xerxo et Katherine, deux nouveaux alliés qui peuvent s'installer dans votre C.A.M.P, vous vendre leurs marchandises et vous donner un bonus quotidien ;

Vers le rang 100 et au-delà : comme dans la saison précédente, vous pouvez cette fois encore aller au-delà du 100e rang pour continuer à gagner des récompenses de progression supplémentaires jusqu'à la fin de la Saison 7. Chaque rang atteint au-delà de 100 vous octroiera des objets comme des packs de cartes d'aptitude, des consommables, des atomes et plus encore. Retrouvez des détails supplémentaires concernant notre Saison 7 de Fallout 76 en vous rendant sur la page des Saisons de Fallout.com ou en consultant ici notre article récent.

AMÉLIORATIONS DE QUALITÉ L'opinion de la communauté joue un rôle important dans la façon dont nous construisons et modifions Fallout 76, et nous adorons lire vos commentaires sur ce que vous aimeriez voir arriver dans le jeu. Avec la mise à jour d'aujourd'hui, nous implémentons un certain nombre d'améliorations de qualité que beaucoup d'entre vous ont demandées. Nous espérons que vous aimerez les retrouver en jeu, et que vous continuerez à partager vos idées avec nous. Ramassage des cadavres à proximité : à l’inverse de la plupart des créatures que vous rencontrez dans les Terres désolées, vous avez un don pour la survie ! Lorsque les cadavres commenceront à s'entasser autour de vous, vous n'aurez plus besoin de les inspecter un par un pour ramasser votre butin. Quand vous consultez l'inventaire d'un ennemi décédé, vous pouvez désormais voir et récupérer tous les objets présents sur les créatures autour de vous en cliquant sur le bouton Cadavres à proximité. Bonne chasse !

Partage du butin légendaire : À partir de maintenant, si une créature légendaire se trouve dans votre champ de vision lors de son décès, vous pourrez ramasser son butin. Cette amélioration devrait mettre un terme aux stratégies consistant à essayer de toucher une fois les ennemis légendaires avant qu'ils ne meurent, ou d'attendre que les autres joueurs les aient suffisamment affaiblis pour porter le coup fatal.

Partage d'expérience au sein de l'équipe : Le partage est une preuve d'amour, et monter de niveau tout en jouant avec votre équipe n'aura bientôt jamais été aussi facile. Tous les ennemis que vous ou un de vos coéquipiers éliminez accorderont désormais de l'expérience à tous les membres de l'équipe, du moment qu'ils se trouvent dans votre champ de vision au moment de leur décès.

Onglet Nouveau dans le menu de construction : nous avons ajouté un onglet Nouveau dans le menu de construction du C.A.M.P. qui affichera tous les nouveaux plans d'objets de C.A.M.P. appris lors de la session de jeu en cours, ainsi que les nouveaux objets de C.A.M.P. obtenus dans la boutique atomique.

Porte-clés Pip-Boy : vous en avez assez de toutes ces clés qui encombrent votre Pip-Boy ? Mettez de l'ordre dans tout ça avec le porte-clés, un nouvel objet de l'onglet Divers de votre inventaire, dans lequel sont entreposées toutes les clés accumulées au cours de vos aventures dans les Terres désolées. Cliquez dessus pour le consulter ou accéder à toutes les clés de votre inventaire quand vous en avez besoin.

Personnalisation de la couleur du menu du Pip-Boy : montrez vos vraies couleurs en modifiant la teinte des menus de votre Pip-Boy à l'aide de nouvelles jauges de personnalisation dans les paramètres du jeu.

Munitions partout : le système de munitions contextuelles est un des ajouts les plus appréciés des Opérations quotidiennes, et nous aimerions donc l'étendre à l'ensemble des Appalaches. Toutes les sources de munitions existantes, comme les conteneurs et le butin trouvé sur les créatures, ont désormais une chance de donner une petite quantité de munitions pour votre arme actuellement équipée. MISES À JOUR DES ÉVÈNEMENTS PUBLICS Nous apportons tout un tas d'améliorations aux évènements publics au travers d'ajustements faits à leur système même, l'ajout d'un aperçu des récompenses sur les descriptions de la carte et un certain nombre de modifications de l'équilibrage de nombreux évènements actuellement disponibles. MISES À JOUR DU SYSTÈME D'ÉVÈNEMENTS PUBLICS Nous avons simplifié l'apparition des évènements publics en améliorant la cohérence des temps d'attente entre les différents évènements. Les heures de départ des évènements publics sont maintenant basées sur le temps du monde réel, et un nouvel évènement commencera toutes les 20 minutes dans tous les mondes.

Le prochain évènement public de chaque monde est sélectionné au hasard. De plus, un évènement public ne peut plus apparaître deux fois de suite dans le même monde.



Les évènements publics saisonniers qui commencent chaque heure, comme la Viande-feu de Grahm ou l'Équinoxe de l'homme-phalène, seront prioritaires sur les évènements publics normaux.

Nous avons ajusté les chronomètres des évènements publics suivants afin qu'ils s'imbriquent mieux dans le créneau de 20 minutes des évènements publics :

Histoires de feu de camp



Invités distingués



Nourrir les habitants



Le cœur du marais



Un trait dans le sable



Tapage nocturne



Le chemin de l'illumination



Projet Paradis



Baston radioactive



Pause thé



Le Filon maître



Uranium Fever Quelques évènements publics, comme Terre calcinée et Un problème colossal, sont soumis à des prérequis spécifiques pour commencer et peuvent être déclenchés à tout moment. Cela n'a pas changé et ces évènements ne font pas partie des évènements publics en rotation.

APERÇU DES RÉCOMPENSES DES ÉVÈNEMENTS PUBLICS Comme mentionné ci-dessus, vous pouvez maintenant avoir un aperçu des récompenses que vous gagnerez dans un évènement public, directement dans la description de ce dernier sur la carte. Sélectionnez un évènement public disponible sur la carte pour afficher sa description et voir certaines des meilleures récompenses qu'il est possible de remporter si vous le réussissez. AJUSTEMENTS DE L'ÉQUILIBRAGE DES ÉVÈNEMENTS PUBLICS Jusqu'ici, certains de nos évènements publics pouvaient être un peu trop difficiles, se terminer trop rapidement par un échec, ou durer trop longtemps. Nous implémentons des modifications d'équilibrage pour un certain nombre d'évènements publics pour aider à éliminer certaines de ces difficultés et améliorer l'expérience globale. Histoires de feu de camp

Le feu de camp meurt bien souvent trop vite, ce qui fait échouer l'évènement plus facilement que prévu. À présent, le feu de camp brûlera un peu plus longtemps, pour vous donner à vous et vos camarades plus de temps pour nourrir les flammes.

Élevage au grand air

Les brahmines de cet évènement étaient trop fragiles, nous avons donc boosté leurs résistances pour les aider à survivre (même si elles auront toujours besoin que vous les défendiez).

Méditation accompagnée

Les goules sauvages essaieront maintenant constamment d'attaquer les haut-parleurs, évitant qu'ils puissent rester tranquilles sur le parking.



Les goules peuvent rester immobiles si elles ne repèrent pas immédiatement de nouvelles proies, mais elles seront toujours plus proches de l'action.



Nous avons réduit la difficulté générale des goules pendant Méditation accompagnée pour compenser leur plus grande efficacité à détruire les haut-parleurs.

Un trait dans le sable

Un trait dans le sable mettait un peu trop de temps à se terminer. Cet évènement a maintenant une limite de 10 minutes et utilise des chronomètres pour déterminer la durée des attaques de calcinés, au lieu d'attendre que vous tuiez tous les ennemis d'une vague. Ces changements devraient aider à rendre l'évènement plus fluide et à réduire le temps d'attente globale.



Une fois la limite de temps écoulée, l'évènement ne sera pas considéré comme un échec tant que le générateur est encore debout. Cependant, vous recevrez plus de récompenses si vous réussissez à vaincre toutes les vagues d'ennemis.

Projet Paradis

Pour aider à réduire la difficulté de l'évènement, nous diminuons la quantité de nourriture nécessaire pour faire évoluer les créatures de chaque biome à 15 par rang.



Nous ajoutons également des résistances supplémentaires aux créatures amicales qui apparaissent pendant l'évènement.



Le Projet Paradis ne sera pas considéré comme un échec si vous ne parvenez pas à tuer toutes les créatures Alpha. Pour réussir l'évènement, les joueurs doivent juste défendre les créatures amicales. Cependant, les récompenses seront réduites si les Alphas sont encore en vie à la fin de l'évènement.

Baston radioactive

Afin d'encourager les joueurs à participer plus souvent à l'objectif d'extraction de minerais, nous baissons les prérequis à 5, 15, 30 et 50 minerais pour les rangs de récompenses 1 à 4, respectivement.



Baston radioactive a maintenant une limite générale de temps de 8 minutes, même si vous avez déjà atteint le dernier rang d'extraction de minerais. De cette façon, vous pouvez continuer à repousser les vagues ennemies jusqu'à la fin de l'évènement.



Nous avons également diminué le taux d'apparition des ennemis non-goules à certains seuils de minerais, afin d'éviter d'arriver à un nombre d'ennemis trop accablant.



Enfin, nous avons doublé les résistances des récupérateurs afin qu'ils aient plus de chances de survie.

Le banquet des prétendants

Nous avons corrigé un certain nombre de bugs qui pouvaient empêcher les joueurs de recevoir le plus haut rang de récompenses et de terminer avec succès l'évènement. Nous avons également procédé à quelques ajustements pour fluidifier l'évènement.



Le banquet des prétendants a été remanié pour se centrer sur l'élimination des fangeux dans un temps limité, plutôt que de les empêcher d'atteindre l'île.



Les joueurs doivent maintenant tuer tous les fangeux de chacune des trois vagues avant que le temps limite ne soit écoulé. S'ils n'arrivent pas à balayer une vague dans les temps, une reine des fangeux apparaîtra et signera la fin, et l'échec, de l'évènement.

Pause thé

Pause thé peut parfois se terminer en échec trop rapidement, notamment à cause de certains tuyaux pouvant se casser trop vite. Par conséquent, nous avons augmenté la durabilité de deux des trois tuyaux afin qu'ils soient similaires au plus solide.



Nous avons également ajusté les vagues d'attaques ennemies afin qu'elles fassent apparaître des créatures à un rythme plus constant pour maintenir l'action.



De plus, les radfourmis et les ixodes ne font plus apparaître de vagues d'ennemis pouvant attaquer les tuyaux. Cependant, les radfourmis et les mouches bouffies apparaissent désormais dans des vagues différentes qui se concentrent sur les joueurs. BRANCHEZ-VOUS SUR RADIO PIRATE ! Quelqu'un dans les Terres désolées a trouvé le moyen de détourner des ondes pour diffuser sa propre station radio pirate ! Ouvrez votre Pip-Boy et branchez-vous à cette nouvelle station pour vous déhancher sur des heures de muzak, et retrouvez les joies d'antan avec des séries et des publicités datant d'avant les bombes. Le pirate qui se cache derrière cette station n'a pas encore révélé son identité, mais tant que c'est le cas, vous pourrez profiter de nouveaux airs pendant vos aventures dans les Appalaches. CORRECTIONS DE BUGS ET AUTRES AMÉLIORATIONS ART Tenues : les mains des joueurs ne passent plus au travers des fusils et fusils à pompe lorsqu'ils portent la tenue Escroc de crypte.

Tenues : les tenues Chasseur de trésors, Charmeur des Aigles sanglants et Radcerf sont maintenant bien cachées sous l'armure lorsqu'elles sont équipées.

Graphismes : les joueurs tués par un lance-flammes n'auront plus d'effets de flammes autour d'eux lorsqu'ils réapparaîtront.

Graphismes : correction d'un problème qui pouvait rendre temporairement invisible le cadavre d'ennemis ou du joueur. C.A.M.P. ET ATELIERS

Vitrines : la poivrière peut maintenant être exposée dans le présentoir des armes lourdes.

Clôtures : les haies en cèdre rouge placées dans le C.A.M.P. d'un coéquipier peuvent maintenant être déplacées, stockées, recyclées, etc. par le propriétaire du C.A.M.P.

Drapeaux : les murs et hampes de drapeau américain propres ont été soigneusement récurés et sont maintenant encore plus propres.

Sols : le budget de C.A.M.P. consommé par le sol de maison hantée est maintenant cohérent avec les autres types de sols.

Structures diverses : le budget de C.A.M.P. consommé par de nombreux panneaux et enseignes néon a été réduit.

Toits : le budget de C.A.M.P. consommé par le toit de maison hantée est maintenant cohérent avec les autres types de toits.

Toits : une variation sans fenêtres du toit de maison hantée a été ajoutée à l'ensemble de construction Maison hantée.

Caches : implémentation d'un correctif pour réduire les occurrences où la cache bibliothèque secrète et d'autres caches pouvaient apparaître ouvertes même lorsqu'elles sont fermées.

Tables : la table ronde de Wavy Willard apparaît désormais bien dans la catégorie des tables du menu de construction.

Murs : les portes automatiques avec digicode s'enclenchent désormais bien dans les fondations.

Murs : les éléments de la façade droite de la maison hantée ne bougent plus après leur avoir appliqué un papier peint.

Décorations murales : les jeux de plateau saisonniers n'ont plus chacun une entrée dans le menu de construction, mais apparaissent désormais comme des variantes, classées dans les décorations murales.

Établis : essayer d'utiliser un poste d'armures assistées qui a été construit à côté d'un mur ou d'un autre objet n'entraînera plus le message d'erreur attente de réponse du serveur. DÉFIS

Combats : le défi permanent Réparer 76 épées octroie maintenant bien des atomes lorsqu'il est rempli.

Sociaux : le défi permanent Réanimer 76 joueurs octroie maintenant bien des atomes lorsqu'il est rempli.

Réseaux sociaux: le sous-défi Utiliser le mode photo dans le manoir des Burdette du défi social Utiliser le mode photo dans la région de la Forêt a été corrigé en Utiliser le mode photo dans La boîte à meurtre.

Hebdomadaires : tuer un bernard-l'ermite compte maintenant bien dans la progression du défi Tuer d'énormes créatures.

Monde : construire un instrument en bois compte maintenant bien dans la progression du défi Opossum : Musique. COMBAT

Santé des ennemis : implémentation d'un correctif pour réduire significativement la santé des ennemis qui font de l'élastique, comme cela peut arriver lorsqu'ils sont touchés par certaines armes telles que la poivrière. OPÉRATIONS QUOTIDIENNES

Arktos Pharma : ajustement des lieux d'apparition des Opérations quotidiennes à l'intérieur d'Arktos Pharma afin que les joueurs puissent mieux se déplacer et risquent moins de déclencher l'Opération par accident. QUÊTES ET ÉVÈNEMENTS

Écrans de chargement : lors du voyage rapide vers un évènement public, les écrans de chargement affichent désormais des informations supplémentaires sur cet évènement.

Le Filon maître : Melody Larkin ne parlera plus des cloches de Charleston au joueur après avoir terminé l'évènement Le Filon maître. Ton règne de terreur touche à sa fin, Melody.

Projet Haricot magique : le robot horticulteur JD7E ne devient plus hostile envers le joueur après avoir été touché par des PNJ pendant l'évènement.

Équipement vital : les joueurs reçoivent maintenant le bon niveau de réputation avec Fondation lorsqu'ils choisissent de donner l'objet récupéré. FALLOUT WORLDS

Menus : le menu des Mondes partagés reflète plus rapidement les modifications apportées à un Monde personnalisé lorsque son propriétaire a ajusté des paramètres.

Paramètres : fabriquer des objets de quête ne consomme plus de matériaux standards lorsque l'artisanat d'établi gratuit est activé.

Paramètres : si le JcJ est paramétré à toujours, les joueurs de ce monde apparaîtront bien comme hostiles les uns envers les autres.

Aventure privée : correction d'un problème qui pouvait empêcher des joueurs de rejoindre des mondes d'Aventure privée depuis le menu principal lorsqu'ils faisaient partie d'une équipe. OBJETS

Assistance : les diminutions de dépendance sont maintenant correctement supprimées après avoir consommé un objet auquel le joueur est dépendant.

Munitions : correction d'un problème qui pouvait créer moins de munitions que prévu lorsque vous tentiez de fabriquer une grande quantité de munitions de gros calibre avec l'aptitude Fabricant de munitions et l'aptitude légendaire Usine de munitions équipées.

Tenues : la tenue Haillons à capuche n'enlève désormais plus d'armure ou de dessous d'armure lorsqu'elle est équipée.

Tenues : le passe-montagne peut maintenant être porté avec des lunettes et certains éléments recouvrant le visage, et n'enlève plus de pilosité faciale lorsqu'il est équipé.

Sacs à dos : le nom du sac à dos du joueur se met maintenant bien à jour une fois l'apparence Corvega appliquée.

Faille : correction d'un problème pouvant être exploité pour consommer moins de matériel lors de la fabrication d'objets légendaires.

Bric-à-brac : les lanternes affichent désormais une image d'aperçu lors de leur inspection.

Armes de corps à corps à corps : l'apparence Épée d'Alistair valeureux peut maintenant être appliquée à de nombreuses autres armes de corps à corps à une main.

Divers : les têtes de Laserotron recyclées n'apparaissent plus à l'envers dans les vitrines.

Divers : les chopes de bière Acier froid sont maintenant tournées dans la même direction que les autres lorsqu'elles sont placées dans une vitrine pour chopes de bière.

Modules : appliquer un module de jetpack à un plastron des services secrets ne le rend plus invisible après s'être déconnecté et reconnecté.

Modules : les modules de jetpack Communiste et Communiste rouge peuvent maintenant être appliqués au plastron des armures assistées d'ultracite et de pillard.

Modules : correction d'un problème qui permettait aux joueurs d'appliquer un jetpack à une armure assistée excavatrice.

Modules : correction d'un problème qui pouvait empêcher un minigun avec le module Broyeur d'infliger des dégâts si le joueur avait des munitions 5 mm dans son inventaire.

Modules : le module d'ATH de visée du casque d'armure assistée fait maintenant bien ressortir les PNJ hostiles qui étaient passifs avant que le joueur n'engage le combat contre eux.

Armure assistée : l'apparence Aurore boréale peut maintenant être appliquée à tout type d'armure assistée.

Armes à distance : la tête de Laserotron récupérée inflige maintenant la bonne quantité de dégâts par charge lorsqu'elle tire en SVAV.

Armes à distance : correction d'un problème qui pouvait empêcher les frappes avec les armes d'infliger des dégâts après avoir appliqué un module augmentant les dégâts au corps à corps de l'arme.

Armes à distance : les fusées éclairantes s'allument désormais correctement lorsqu'elles sont tirées sur un terrain ou une structure.

Tentes de survie : l'établi de bricoleur et la boîte à recyclage sont maintenant correctement orientés dans la tente de survie Char d'assaut. LOCALISATION

Succès : les succès de Règne d'Acier sont désormais bien traduits dans le client de jeu en chinois simplifié.

Quêtes : correction de caractères manquants dans la note Non résolue : fillettes disparues de la quête Non résolue : Panique au pique-nique dans le client de jeu en chinois simplifié.

Quêtes : correction de caractères manquants dans la note Mort suspecte d'Alicia Shay de la quête Trésor inconnu dans le client de jeu en japonais. PNJ

Alliés : l'allié Colon glaneur peut à nouveau donner des quêtes quotidiennes au propriétaire du C.A.M.P.

Minerva : les plans et recettes d'objets que le joueur a déjà appris n'apparaîtront plus dans la liste des objets à acheter de l'inventaire de Minerva. PERFORMANCE ET STABILITÉ

Stabilité du client : correction d'un plantage qui pouvait survenir lors d'une partie normale.

Stabilité du client : correction d'un plantage qui pouvait survenir lors d'un combat contre un boss des Opérations quotidiennes.

Stabilité du client : correction d'un problème audio qui pouvait provoquer un plantage du client.

Stabilité du client : correction d'un problème qui pouvait provoquer un plantage du client après un voyage rapide.

Stabilité du client : appliquer des modules aux armes à plasma et laser ne devrait plus provoquer le plantage du client russe.

Stabilité des serveurs : correction d'un problème qui pouvait occasionner un plantage du serveur lors d'une partie normale.

Stabilité des serveurs : correction d'un plantage du serveur qui pouvait survenir en combat.

Stabilité du serveur : résolution d'un problème qui pouvait occasionner un plantage du serveur lors de l'évènement saisonnier Semaine de la viande. APTITUDES

Tir allié : les PNJ alliés peuvent maintenant être soignés grâce à l'aptitude Tir allié. INTERFACE UTILISATEUR

Commandes : le bouton d'échange rapide peut maintenant être utilisé pour passer à des armes non offensives, comme l'appareil photo ProSnap Deluxe.

Menu principal : correction de problèmes virtuels qui pouvaient survenir après être resté assez longtemps sans rien faire dans le menu principal. MONDE

Veines d'ultracite : exploiter des veines d'ultracite près de sites de brèche ne fera plus apparaître de calcinés.

La roadmap de décembre à mars 2022 a également été présentée au passage, pour ceux que cela intéresse.

Les retardataires peuvent se procurer Fallout 76 à partir de 13,38 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Fallout 76 : les Fallout Worlds débarquent avec une énorme mise à jour 1.6