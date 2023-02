Fallout 76 : date proche et détail des nouveautés de la mise à jour Invasion Mutante et sa Saison 12

Contrairement à l'année dernière, Fallout 76 ne nous a pas dévoilé sa feuille de route pour 2023. Malgré tout, deux bons mois après le lancement de la Tournée Nuka-World, il s'apprête à accueillir une nouvelle mise à jour majeure dénommée Invasion mutante, ainsi que la Saison 12 : Rip Hardi et la chasse aux Cryptides, avec son lot d'objets cosmétiques à déverrouiller.

Elle sera officiellement introduite le 28 février à 15h00 et proposera notamment un évènement public par heure jusqu'au 21 mars, avec à chaque fois la possibilité de gagner un pack Mutant avec des bonus. Elle marquera aussi l'arrivée dans les Opérations Quotidiennes d'ennemis extraterrestres, de lieux inédits que sont le Capitole, le siège de Garrahan Mining et le lycée de Morgantown, et la mutation Peau réfléchissante qui renvoie une partie des dégâts infligés. Un programme simple, mais efficace.

POINTS FORTS DE LA MISE À JOUR INVASION MUTANTE Attention, conscrit Dodge ! Les mutations des opérations quotidiennes se répandent dans les Appalaches ! Préparez-vous, dès le mardi 28 février, nous vous proposons un nouvel évènement hebdomadaire en rotation qui intègre les mutations des opérations quotidiennes aux évènements publics. L'Invasion mutante accroîtra la difficulté des évènements publics ou vous incitera à adopter de nouveaux styles de jeu, mais pas sans son lot de récompenses. Du 28 février au 21 mars, toutes les heures, à l'heure pile, un évènement public mutant aura lieu.

En terminant des évènements publics mutants, vous obtiendrez un paquet Mutant en récompense.

Les paquets Mutants contiennent des médicaments, des ressources, des munitions, un 3* objet légendaire, et des chances d'obtenir des plans rares !

Pour les joueurs à la recherche de toujours plus de récompenses, terminer des évènements publics mutants en présence d'au moins 3 membres Fallout 1st permettra d'obtenir des packs Fête mutante. Ces derniers sont similaires aux paquets Mutants, mais contiennent des récompenses supplémentaires.

Après les trois premières semaines d'évènements publics mutants, ces derniers seront disponibles toutes les heures, à l'heure pile, pendant une semaine. Nouveautés des opérations quotidiennes ! En plus des évènements publics mutants, nous avons ajouté de nouveaux lieux, un nouveau type d'ennemi et une nouvelle mutation aux rotations des opérations quotidiennes. Nouveau groupe d'ennemis : Enfilez vos chapeaux en papier alu ! Les extraterrestres font leur entrée.

Nouveaux lieux : Explorez le Capitole, le siège de Garrahan Mining et le lycée de Morgantown.

Nouvelle mutation, Peau réfléchissante : Les ennemis entrent périodiquement dans un état de réflexion qui renvoie une partie des dégâts qui leur sont infligés. Les serveurs de Fallout 76 seront hors ligne sur toutes les plateformes à 15 h, heure de Paris, le 28 février pour appliquer notre mise à jour Invasion mutante. SAISON 12 : RIP HARDI ET LA CHASSE AUX CRYPTIDES Dans le monde de la chasse au gros gibier cryptide, un seul homme est assez courageux, assez fort et assez intelligent pour faire face à ces mystérieuses créatures ! Dans cette Saison, nous suivons les audacieuses et dangereuses aventures de Rip Hardi, le fantastique chasseur de cryptide, accompagné de son loyal Mister Handy Percival et de sa fidèle infirmière, Guinevere. Nouvelles récompenses Récompenses des cryptides : Des décorations de sol aux peintures pour armure assistée, cette saison offre toute sorte d'objets inspirés des cryptides qui sauront satisfaire tous les cryptozoologistes en herbe.

Nouvel allié : Accueillez le frère Steven dans votre C.A.M.P. et priez pour recevoir les bénédictions de l'homme-phalène.

Nouveaux objets de C.A.M.P. : Construisez une cabane de chasse digne de Rip Hardi lui-même avec le trône de chasseurs ou exposez vos chopes préférées avec la vitrine pour chopes Ours empaillé. Présentation : la relance Cette Saison, nous vous présentons une nouvelle fonctionnalité de nos Saisons : les relances de défi ! Une fois par jour, relancez gratuitement un défi quotidien ou hebdomadaire.

Les relances de défi peuvent également être obtenues gratuitement sur le plateau de Saison ou achetées dans la boutique atomique.

Vous pouvez utiliser autant de relances par jour que vous le souhaitez.

Les défis relancés auront une chance de devenir des défis épiques, qui offrent de meilleures récompenses lorsqu'ils sont terminés. CALENDRIER DE LA COMMUNAUTÉ DE LA SAISON 12 Les évènements Équinoxe de l'homme-phalène, Double XP, Évènements publics mutants et bien plus encore vous attendent dans Fallout 76. Voici la liste de toutes les activités de week-end qui vous attendent !

