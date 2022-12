Fallout 76 : la Tournée Nuka-World et sa fête foraine débarquent avec une mise à jour gratuite

Nous savons depuis le début de l'année 2022 de Fallout 76 que celle-ci se terminerait avec le spectacle ambulant de la Tournée Nuka-World. Après la mise à jour Expéditions : The Pitt il y a quelques semaines, c'est donc bien ce contenu inédit qui arrive via un patch aujourd'hui. Elle amène les évènements publics Faites tourner la roue, Recherché et Tunnel de l'amour, une fête foraine où nous pouvons gagner et échanger des points Nukarcade, le boss Titan d'Ultracite, les éléments cosmétiques de la Saison 11 et des modifications de l'expérience.

Tout est expliqué dans le changelog ci-dessous.

VERSION DE LA MISE À JOUR 1.7.2.9

Vous trouverez ci-dessous la taille du téléchargement nécessaire pour le patch sur la plateforme de votre choix :

PC (Steam): 16 Go ;

PC (Microsoft Store): 25,1 Go ;

PlayStation: 22,9 Go ;

Xbox: 25,1 Go.

TOURNÉE NUKA-WORLD

Le spectacle ambulant de la Tournée Nuka-World a fini d'installer ses tentes et de blinder la Nukarcade de récompenses, il est donc prêt à être visité ! Rendez-vous au champ de foire à l'ouest du Lac Reynolds dans la Cendrière pour participer à trois nouveaux évènements publics, gagner des récompenses à la Nukarcade et affronter le plus gros boss de région de Fallout 76 jusqu'à présent : le titan d'ultracite !

NOUVEAUX ÉVÈNEMENTS PUBLICS

Faites tourner la roue : Rejoignez Bottle et Cappy dans le grand chapiteau pour participer au jeu « Faites tourner la roue », le jeu où tout est possible ! Les règles sont simples : Appuyez sur le bouton pour faire tourner la roue géante dans le grand chapiteau puis relevez le défi qui sera choisi. Protégez nos mascottes adorées des associations uniques de créatures ennemies, renversez des brahmines, évitez des « radcerfs » explosifs et plus encore ! Les participants qui parviennent à survivre à cinq tours obtiendront des récompenses fabuleuses !

Recherché : Allez vous balader dans Far West Town, là où Gunther accueille les cow-boys de tout genre lors de son Spectacle Far West. Tout ce qui lui manque, ce sont des as de la gâchette tels que vous pour jouer les hors-la-loi. Une fois l'évènement commencé, dépouillez la ville et ses habitants de toutes leurs richesses, et stockez tous les objets de valeur volés dans votre wagon. Ensuite, préparez-vous à protéger votre butin des mains robotiques de la loi. Débarrassez-vous du shérif lors de la fusillade qui s'ensuivra et vous pourrez vous enfuir vers le soleil couchant avec votre butin.

Tunnel de l'amour : Cette escapade romantique est l'attraction parfaite pour les couples éperdument amoureux qui cherchent à passer un moment inoubliable sous un déluge de lumières et de sons de la fête foraine. Du moins elle le sera. Une fois prête. M. Charmant a simplement besoin d'un peu d'aide pour faire des réparations et terminer la décoration du Tunnel de l'amour avant de pouvoir emmener les amoureux en balade dans une contrée magique. Ne vous inquiétez pas, une randonnée dans les profondeurs d'une mine pour accrocher des décorations en forme de cœurs : voilà une escapade qui devrait s'avérer rapide et sans risque pour un explorateur comme vous. Après tout, ce site est à l'abandon depuis un certain temps.

Remarque : Pendant les quatre premières semaines de cette mise à jour, les évènements publics de Tournée Nuka-World auront la priorité lorsqu'un nouvel évènement public apparaîtra et ils commenceront à l'heure pile.

GAGNEZ DES RÉCOMPENSES À LA NUKARCADE !

Mais ce n'est pas la seule nouveauté de la tournée ! Prenez une poignée de capsules avec vous et rendez-vous à la Nukarcade pour essayer des jeux de fête foraine qui raviront toute la famille ! Retrouvez tous vos jeux préférés, comme « Rassemblement de bandits », « Course Nuka-laser » et « Tape-Coco ». Nous sommes également fiers de vous présenter « Pisto-bouteille », un jeu qui mettra votre force à rude épreuve. Plus vous jouerez, plus vous gagnerez de points Nukarcade que vous pourrez utiliser pour obtenir d'incroyables récompenses.

NOUVEAU BOSS DE RÉGION : LE TITAN D'ULTRACITE

Pete a travaillé d'arrache-pied pour tenter de réparer les filtres à air pendant la fête foraine, mais les pièces dont il a besoin sont disséminées dans les profondeurs d'une mine abandonnée. Il est également persuadé qu'une créature gigantesque y a élu domicile. Pete espère que de courageux résidents seront prêts à partir en exploration et à lancer un assaut suffisamment important pour réduire ce monstre en pièce de loin. Cependant, ceux qui comptent entreprendre cette tâche ne doivent pas oublier que si le monstre survit, une confrontation directe avec la créature sera inévitable.

SAISON 11 : NUKA-WORLD

Nuka-World n'est pas limité à la fête foraine : avec la mise à jour d'aujourd'hui, nous vous proposons une saison entière sur le thème de Nuka Cola pour étancher votre soif ! Promenez-vous dans Nuka-World, visitez des lieux emblématiques comme Dry Rock Gulch, Safari Adventure et bien d'autres. Accomplissez des défis quotidiens et hebdomadaires pour gagner du S.C.O.R.E. et débloquez de nouveaux objets comme des peintures Sheepsquatch pour armure assistée, des objets de C.A.M.P., des consommables, un nouvel allié mineur et bien plus !

Cette saison, nous introduisons également une toute nouvelle récompense dans le tableau de S.C.O.R.E. : l'étendard d'éclaireur ! En tant que membre honoraire des scouts Pionniers, ces derniers vous ont confié un étendard que vous pouvez brandir lors d'un combat contre des PNJ pour conférer, à vous et votre équipe, le petit coup de pouce nécessaire pour renverser le cours de la bataille ! Ces étendards octroient à vous et tous les joueurs des environs un bonus parmi les cinq disponibles qui dure tant que l'étendard est levé.

Les bonus de l'étendard d'éclaireur sont :