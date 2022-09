Fallout 76 : l'extension Expéditions : The Pitt et une Deluxe Edition disponibles, direction Pittsburg pour de nouvelles quêtes

4 grandes mises à jour sont prévues pour Fallout 76 en 2022, et en attendant l'alléchante Tournée Nuka-World, c'est bien Expédions : The Pitt qui vient renouveler le contenu de l'expérience connectée. La mise à jour 1.7.0.23 a été lancée ce mardi et permet comme prévu de quitter les Appalaches pour partir en mission dans un Pittsburgh post-nucléaire, afin de compléter des objectifs donnant accès à des récompenses rares.

The Pitt est sinon l'occasion de profiter d'un équipement de départ ajusté pour les nouveaux joueurs, d'une refonte du complexe de Whitespring avec notamment un Refuge donnant accès à des rencontres et quêtes quotidiennes, ou encore des éléments cosmétiques de la Saison 10. Le changelog complet est disponible en anglais ici.

La mise à jour Expéditions de Fallout 76 est maintenant disponible. Les joueurs peuvent quitter les frontières des Appalaches pour relever les défis qui les attendent dans... Pitt. Explorez un Pittsburgh post-nucléaire, tant apprécié par les fans depuis son apparition dans Fallout 3. Mêlez-vous à un conflit entre la faction locale, l'Union, et les Fanatiques, qui cherchent à s'emparer de leurs terres. Affrontez d'effrayants ennemis comme les redoutables Trogs, et si vous parvenez à survivre à votre périple, vous recevrez de superbes récompenses. PARTEZ EN EXPÉDITION Les Expéditions dans Fallout 76 sont des missions narratives générées aléatoirement et réitérables de la même ampleur que la plupart des quêtes finales. Chaque Expédition se déroule différemment à chaque fois, vous aurez donc toujours une bonne raison de partir plusieurs fois en expéditions vers Pitt pour gagner des objets légendaires, de la Mitraille, des bons du Trésor et des tampons, une toute nouvelle monnaie à collecter qui peut être échangée contre des récompenses d'Expéditions précises. Pour les joueurs débutants, la mise à jour Expéditions apporte également d'autres améliorations à Fallout 76 comme un équipement de départ ajusté ainsi qu'un complexe de Whitespring revisité. La zone possède désormais un quartier général dans le Refuge de Whitespring, permettant aux joueurs de participer aux quêtes quotidiennes du Refuge, faites de nouvelles rencontres et fabriquez/réparez/achetez certains objets nécessaires. Le Refuge de Whitespring n'est pas uniquement destiné aux nouveaux joueurs. L'équipe locale de Samaritains dans la région a accès à un vertiptère qui sera essentiel pour vous permettre d'atteindre Pitt. Menez à bien leur quête “Renaissance des Samaritains” pour avoir accès aux quêtes quotidiennes du Refuge, que vous pouvez terminer pour gagner la confiance des Samaritains ainsi que charger la batterie d'ultracite essentielle pour alimenter le Vertiptère. Une fois alimentée, vous pouvez échanger une batterie pleine d'ultracite pour faire décoller le vertiptère vers Pitt pour lancer l'Expédition. Les récompenses sont nombreuses, mais les Expéditions peuvent être très dangereuses. Nous vous conseillons d'atteindre le niveau 50 ou plus et d'embarquer votre meilleur équipement pour explorer Pitt. Heureusement, la difficulté des ennemis est adaptée au niveau de votre équipe et ces derniers donnent à leur mort des munitions et Stimpaks, pour que l'Expédition se déroule bien jusqu'au bout... pour les aventuriers préparés, bien sûr. Consultez la liste des éléments nécessaires pour votre première Expédition grâce au Guide des débutants pour Pitt :

GAGNEZ DES OBJETS À DÉVERROUILLER DANS LA SAISON 10 DISPONIBLE MAINTENANT ! Mais ce n’est pas tout ! Une toute nouvelle Saison et un nouveau tableau de S.C.O.R.E. sont disponibles sur Fallout 76. Gagnez du S.C.O.R.E. pour déverrouiller des récompenses sur le thème de Pitt et plus encore dans la saison 10, Red Rocket présente : la Ville de l'acier! Obtenez du nouvel équipement, des objets cosmétiques et de la monnaie à dépenser, dont des atomes, des capsules et même de nouveaux tampons, simplement en jouant à Fallout 76. Les membres Fallout 1st peuvent déverrouiller encore plus de récompenses dans la Saison 10, y compris des récompenses exclusives et des bonus de S.C.O.R.E. qui perdureront pendant toute la Saison pour les membres actifs.





Bethesda Softworks en profite pour renommer le jeu Fallout 76: The Pitt sur les plateformes de téléchargement et surtout pour mettre en vente une Fallout 76: The Pitt Deluxe Edition avec des bonus pour les acheteurs

OBTENEZ FALLOUT 76 AUJOURD'HUI OU PASSEZ À LA DELUXE EDITION Prêt à faire surface ? Commencez votre journée avec Fallout 76: The Pitt Édition Standard, disponible maintenant chez tous les revendeurs participants. Améliorez votre expérience avec Fallout 76: The Pitt Deluxe Edition, qui comprend le jeu de base, ainsi que le lot d'améliorations numériques contenant le kit de C.A.M.P. de quartier de Pittsburgh, la peinture Fanatique pour mitraillette 10 mm, la peluche de trog, la peinture Fanatique pour armure assistée et le chargeur de réacteur à fusion. Vous possédez déjà Fallout 76 ? Choisissez le lot Recrutement de Pitt pour déverrouiller le lot d'améliorations numériques de la Deluxe Edition.

Les éditions Standard et Deluxe sont affichées à 39,99 et 59,99 € sur les boutiques en ligne, mais vous pouvez toujours vous procurer l'édition physique à partir de 8,60 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Fallout 76 : un studio de soutien connu appelé en renfort pour la suite du développement