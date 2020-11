Fallout 76 : 8 minutes pour tout savoir sur la Confrérie de l'Acier avant la sortie de l'extension Aube d'Acier

Les joueurs de Fallout 76 (car oui, il y en a encore) vont avoir du grain à moudre le mois prochain avec l'extension Aube d'Acier. Dans celle-ci, nous suivrons la Confrérie de l'Acier en expédition vers les Appalaches, pour des quêtes, lieux, PNJ et objets inédits à gogo, et surtout le début d'un nouvel arc narratif qui va nous occuper quelque temps. Une première bande-annonce nous avait déjà permis de découvrir une partie de ces nouveautés.

Bethesda Softworks nous invite désormais à faire le point sur l'histoire de cette faction dans une vidéo consacrée à son lore et son passé, de la Grande Guerre à la chute face aux Sulfuries.

La mise à jour Aube d'Acier pour Fallout 76 arrive dans moins de deux semaines ! À son arrivée, la Confrérie de l'Acier prévoit de rétablir sa présence dans les Appalaches à l'aide d'une toute nouvelle ligne de quête. Pour vous aider à vous préparer à ces nouvelles quêtes, nous avons créé une vidéo qui récapitule l'histoire de la Confrérie de l'Acier dans les Appalaches. Si vous voulez en apprendre plus sur la Confrérie avant leur arrivée ou si vous souhaitez juste un rappel de leur histoire, vous pouvez regarder le récapitulatif ci-dessus.

Comme pour toutes les mises à jour précédentes, les joueurs de Fallout 76 pourront profiter de l'intégralité de la mise à jour Aube d'Acier gratuitement. À partir du 1er décembre, vous pourrez vous lancer dans la nouvelle ligne de quête, construire des abris de C.A.M.P. souterrains, explorer de nouveaux lieux, rencontrer de nouveaux PNJs et ajouter de nouvelles armes et armures à votre arsenal. Nous lancerons aussi la Saison 3 de Fallout 76 avec le tableau de S.C.O.R.E. du Scribe d'Avalon deux semaines plus tard, le 15 décembre. L'évènement approche à grands pas, alors gardez un œil sur Fallout.com pour avoir tous les détails sur la mise à jour Aube d'Acier et la Saison 3 à l'approche de leurs sorties.