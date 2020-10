Fallout 76 : premier trailer et grosses nouveautés pour la mise à jour Aube d'Acier, un évènement spécial Halloween détaillé

Fallout 76 a déjà eu droit à un gros coup de polish avec sa dernière mise à jour majeure, apportant la difficulté dynamique des Terres Désolées pour Tous, la Saison 2 et plus encore. Bethesda Softworks a désormais les yeux tournés vers l'avenir le contenu Aube d'Acier, ou Steel Dawn en version originale. Il sera proposé en décembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, mais sa première bande-annonce est déjà dévoilée, car une partie des ajouts est à l'essai sur le serveur de test privé.

Au programme de ce premier chapitre de la nouvelle série de quêtes consacrées à la Confrérie de l'Acier, une rencontre avec le paladin Leila Rahmani, des PNJ inédits, des armes et armures originales et bien davantage.

Ad victoriam ! La Confrérie de l'Acier se prépare à réinvestir les Appalaches en décembre avec la mise à jour Aube d'Acier pour Fallout 76. Dirigé par le paladin Rahmani, ce détachement de la Confrérie préfère garder ses objectifs secrets. Toutefois, ils viendront sûrement vous interroger quant à la situation actuelle des Appalaches, en plus de vous demander de l'aide dans leur entreprise. Vous en saurez plus sur la Confrérie au cours des nombreuses quêtes inédites qu'apporte la mise à jour Aube d'Acier... et ce n'est que le début. Vous aurez la possibilité d'explorer davantage cette histoire en 2021 grâce à d'autres quêtes de la Confrérie de l'Acier que nous prévoyons de sortir lors de futures mises à jour. En plus de ces nouvelles quêtes, la mise à jour Aube d'Acier s'accompagnera de nouveaux PNJ, lieux et équipements en jeu. Elle proposera également des fonctionnalités inédites, telles que les abris de C.A.M.P., des récompenses (dont des armes et des plans de C.A.M.P.), le retour de l'évènement saisonnier Calciné des fêtes et diverses améliorations concernant la jouabilité. Si vous possédez un exemplaire PC de Fallout 76 sur Bethesda.net, vous pouvez dès maintenant rejoindre le serveur de test public pour essayer la mise à jour et nous faire part de vos retours la concernant. Pour ce faire, n'hésitez pas à publier vos commentaires sur le forum du STP.

D'ici là, Bethesda Softworks prévoit un évènement spécial Halloween avec la Parade de Fastnacht, pour des missions spéciales et surtout plein de festivités en Helvetia.

Halloween approche à grands pas, ce qui signifie qu'il est temps de sortir vos déguisements et vos masques les plus terrifiants pour partir à la récolte des bonbons. Quoi de mieux pour exposer votre costume le plus effrayant, amusant ou excentrique que de participer à une parade festive et de déambuler en ville aux côtés de vos amis des Appalaches (voire de quelques robots) ? Eh oui, l'évènement saisonnier de la Parade de Fastnacht revient cette année lors du week-end d'Halloween ! Dès le 29 octobre, vous pourrez vous rendre en Helvetia chaque heure pour parler au maître de cérémonie afin de démarrer l'évènement. Rejoignez les autres résidents pour trouver et aider les consciencieux Protectrons à préparer la fête de Fastnacht, à organiser des activités (des concerts, par exemple), à sélectionner les décorations les plus adéquates, à éliminer la vermine et plus encore ! Prêtez-leur main-forte pour qu'ils puissent terminer toutes ces tâches avant la fin du temps imparti et ils s'aligneront au centre de la ville pour débuter la parade. Protégez leur itinéraire, car vous aurez davantage de chance d'obtenir des récompenses rares pour chaque Protectron qui arrive en vie à destination, dont des masques festifs de Fastnacht échangeables. Voici les dates et horaires de l'évènement : DÉTAILS DE LA PARADE DE FASTNACHT Début de l'évènement : le maître de cérémonie apparaîtra en Helvetia le 29 octobre à 18h00 et la Parade de Fastnacht débutera chaque heure à partir de 19h00.

Fin de l'évènement : la parade de clôture débutera le 2 novembre à 18h00.

Et rappelons que Fallout 76 est jouable gratuitement cette semaine, avec en prime un aperçu sans frais des possibilités de l'abonnement Fallout 1st. Le jeu peut sinon être acheté pour 9,30 € sur Amazon.fr.