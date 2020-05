Fallout 76 : des saisons, un gameplay rééquilibré et un tas de contenu inédit annoncés pour 2020

Maintenant que Wastelanders est disponible, il est temps pour Bethesda Softworks de penser à la suite pour les développeurs. Tout est clair dans la tête du studio, qui présente aujourd'hui son planning pour les mois à venir.

Il y a lourd en vue, avec en première ligne un tout nouveau système de saisons. Chaque trimestre, nous retrouverons des nouveautés majeures et du contenu temporaire, et ce dès la Mise à jour 20 prévue pour cet été. Il y aura donc une alternative au Battle Pass : un plateau de jeu accessible dès le menu principal dans lequel il est possible de progresser avec des points S.C.O.R.E. dédiés en remplissant des défis spéciaux. Ils servent à remporter des récompenses comme des lots d'Atomes, des packs de cartes d'aptitude, des objets cosmétiques uniques et plus encore.

Plusieurs exemples d'éléments cosmétiques à débloquer de la Saison 1 sont visibles en images. Au niveau 100, vous recevrez carrément un bundle Fin de Saison, qui comprendra la première fois une série d'items du Capitaine Cosmos.

Chaque saison devrait durer dix semaines, suivies d'une pause jusqu'au début de la suivante. Cet été, en parallèle de la mise à jour La Course Légendaire, vous pourrez retrouver de nouvelles aptitudes légendaires, former des équipes publiques plus facilement, affronter un boss inédit, et profiter de défis communautaires et du retour de Fatnacht et de la Semaine de la Viande.

À l'automne, la Saison 2 sera l'occasion de jouer aux quêtes Ligne d'Acier, remporter des récompenses croissantes en enchaînant les Opérations Quotidiennes, et vous lancer dans l'évènement Lâcher de Bombes. Mieux, la mise à jour Terres Désolées pour Tous rééquilibra l'expérience et le loot pour que les nouveaux venus puissent plus fréquemment jouer avec les vétérans. Et cet hiver, la Saison 3 Acier Brisé nous fera retrouver la Confrérie d'Acier pour des missions autour de PNJ et compagnons inédits. Elle amènera au passage une fonctionnalité pour personnaliser ses builds plus aisément, des éléments d'intérieur pour le C.A.M.P., des Expéditions rejouables, des Donjons Quotidiens et les Calcinés de Fêtes.

Et après tout cela, Fallout 76 devrait continuer avec ce rythme soutenu jusqu'à nouvel ordre, à raison de quatre saisons par an.

