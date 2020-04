Fallout 76 : Wastelanders est disponible, le changelog complet de la mise à jour de 70 Go !

Cela fait des semaines, des mois même, que Bethesda nous prépare à la sortie de Wastelanders, l'immense mise à jour de Fallout 76. Elle sort enfin aujourd'hui sur PC, PS4 et Xbox One, aux côtés d'une attendue version Steam, par le biais d'une énorme mise à jour. Énorme sur tous les points d'ailleurs : elle nécessite de télécharger 54 Go de données via le lanceur de Bethesda, 68 Go via Steam ou 70 Go sur consoles.



Pour savoir ce qui justifie un tel poids, vous pouvez retrouver le résumé du contenu du patch 1.3.0.23 ci-dessous, ou le changelog complet en page suivante. Nouvelle histoire, PNJ supplémentaires, allié à recruter, nouvelles quêtes, adversaires inédits, plus d'un millier de correctifs : il y aura de quoi s'occuper pendant quelque temps.

La population revient ! : Que ces individus cherchent la fortune, ou tentent simplement de survivre, les Appalaches se repeuplent massivement. Faites connaissance grâce au nouveau système de dialogue.

Nouvelle histoire principale : Découvrez la nouvelle histoire proposée par Wastelanders pour Fallout 76 en terminant les toutes nouvelles quêtes principales.

Rencontrez les factions : Quel camp rejoindrez-vous : les pillards du Cratère ou les colons de Fondation ? Aidez-les dans leurs entreprises pour gagner des points de réputation et débloquer de nouveaux objets.

Recrutez un allié : Certains PNJ peuvent venir vivre dans votre C.A.M.P., vous aider à le défendre et vous proposer des quêtes quotidiennes. Certains vous apportent également des quêtes propres à l'histoire et des aventures amoureuses.

Plus d'évènements et de quêtes quotidiennes : Acceptez de nouveaux évènements, comme Fusil en roue libre et Baston radioactive. Il existe également quatre nouvelles quêtes à explorer.

Nouveaux objets et ennemis : Traquez le monstrueux colosse wendigo ou une meute de flotteurs, mais n'oubliez pas d'emporter votre nouveau Minigun de Gauss !

Lieux nouveaux et mis à jour : Certaines nouveautés vont laisser des traces dans les Appalaches. Découvrez des lieux nouveaux et d'autres mis à jour au fil de vos explorations.