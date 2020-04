Fallout 76 : la version Steam gratuite pour les joueurs de Bethesda.net

Dans deux semaines, Fallout 76 accueillera la grosse extension Wastelanders, mais le titre sera également disponible sur Steam, lui qui n'était jusqu'ici uniquement accessible que via la plateforme Bethesda.net. Le studio pense aux joueurs qui aimeraient poursuivre leur aventure dans les Terres Désolées sur la plateforme de Valve, et vient de dévoiler un plan fort intéressant.

À partir de maintenant et jusqu'au 13 avril prochain, les joueurs ayant acheté Fallout 76 sur Bethesda.net peuvent faire les démarches pour obtenir une copie gratuite du jeu sur Steam. Il suffit pour cela de vous rendre sur le site du studio et de lier ses comptes avant la date limite, et « lorsque la version Steam sera disponible, vous recevrez automatiquement vos droits Fallout 76 ». Attention, les Atomes et l'abonnement Fallout 1st ne seront pas transférés sur le compte Steam, et les Atomes gagnés sont liés à la plateforme sur laquelle vous les obtenez. Cependant, les objets achetés grâce aux Atomes seront bien accessibles sur les deux plateformes. Vous avez encore des interrogations ? Une FAQ est à retrouver sur la seconde page pour mieux vous y retrouver.

Par ailleurs, si vous n'avez pas encore acheté Fallout 76 mais que vous comptez le faire lorsqu'il débarquera sur Steam, Bethesda offrira gratuitement aux acheteurs Fallout Classic Collection, qui inclut pour rappel les deux premiers volets ainsi que le spin-off Fallout Tactics. L'offre concerne également les anciens joueurs qui activeront Fallout 76 sur Steam dans les deux semaines suivant le lancement du titre sur la plateforme de Valve.

Pour rappel, l'extension Wastelanders de Fallout 76 a été repoussée au 14 avril 2020 et inclura un tas de changements et de nouveautés, notamment des PNJ.