Fallout 76 : les premiers PNJ de Wastelanders détaillés, la sortie sur Steam repoussée

2020 marquera encore une grande évolution pour Fallout 76, dont l'écosystème va totalement changer avec l'apparition de PNJ sur la carte.

Ils seront introduits dans le cadre de la mise à jour Wastelanders, qui aurait dû sortir en cette fin d'année, mais qui a malheureusement été repoussée de plusieurs mois. En l'attente d'une date de sortie, Bethesda dévoile des images inédites centrées sur le Rétif, un bar tenu par la Duchesse, et où nous croiserons un certain Mort.

DITES BONJOUR AU RÉTIF, À DUCHESSE ET À MORT

Lorsque nous avons partagé des captures d'écran de notre prochaine mise à jour, Wastelanders, certains d'entre vous ont été intrigués par Duchesse et Mort, qui se trouvent être deux nouveaux personnages que vous croiserez rapidement dans vos aventures. Nous avons pensé que vous aimeriez peut-être en savoir un peu plus sur eux, ainsi que sur l'expérience de départ une fois Wastelanders en place.

Que vous soyez un nouveau colon quittant le confort de l'abri 76 pour la première fois ou bien un explorateur chevronné des Terres désolées, n'hésitez pas à vous arrêter dans l'abri pour parler à Lacey et Isela. Ces curieux personnages sont à la recherche des réponses aux questions qui les ont fait venir jusque dans les Appalaches et pourront peut-être aider les nouveaux joueurs dans leurs aventures. En échange de votre temps, elles vous conduiront jusqu'au Rétif.

Les Terres désolées ont bien évolué depuis que les gens ont commencé à revenir. Au fil de vos pérégrinations, vous découvrirez que de nombreux endroits sont désormais habités ou que certains ont été construits suite à l'arrivée de nouvelles têtes dans les Appalaches. Un de ces endroits n'est autre que le Rétif, un bar ayant récemment ouvert ses portes non loin du C.A.M.P. du superviseur dans la Forêt. Et c'est dans ce nouveau lieu instancié que vous rencontrerez Duchesse et Mort.

Duchesse est la fière propriétaire du Rétif, qu'elle a construit dans les Appalaches dans l'espoir d'offrir une atmosphère chaleureuse et des boissons fortes à quiconque ayant besoin d'une pause... pour une somme modique, bien sûr. Récemment, certaines personnes sont passées la voir et lui ont posé des questions louches en se conduisant de façon agressive. Bien qu'elle et Mort soient parfaitement capables de gérer quelques clients problématiques, ils ne refuseraient pas un petit coup de main pour découvrir qui sont ces gens et ce qu'ils cherchent.

En tant que client le plus régulier du Rétif, Mort passe la majeure partie de son temps là-bas, allongeant son ardoise de manière déraisonnable et aidant Duchesse en cas de besoin. Mort a également le goût de l'aventure. Il a ainsi traversé une grande partie de la Forêt et a même découvert comment fonctionnent les C.A.M.P.s. Si jamais vous avez besoin d'infos sur les environs ou qu'on vous rafraîchisse la mémoire à propos du C.A.M.P., Mort est votre goule.

Duchesse et Mort ne sont que deux des nombreux personnages que vous rencontrerez pendant vos voyages une fois que nous aurons publié Wastelanders. L'un de nos objectifs principaux avec cette mise à jour n'est pas simplement d'ajouter des PNJs pour faire avancer votre histoire, mais d'aider à rendre les Appalaches bien plus vivantes maintenant que des gens reviennent dans la région. Vous ne rencontrerez pas seulement des nouveaux visages dans l'histoire principale : vous en croiserez aussi en combat, dans les campements et même en train de vaquer à leurs occupations quotidiennes, tout simplement. Nous pensons que les Appalaches seront bien plus vivantes lorsque Wastelanders sortira l'année prochaine, et nous avons hâte de découvrir ce que vous en pensez.