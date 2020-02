Fallout 76 : enfin une date de sortie et une bande-annonce pour Wastelanders, le lancement sur Steam aussi fixé

Cela fait bien des mois que Bethesda nous parle de Wastelanders, l'immense mise à jour de Fallout 76 qui apporte du contenu scénarisé, de nouveaux lieux, ennemis et armes, des PNJ et un système de réputation propre, récemment détaillé.

L'extension est déjà partiellement jouable sur le Serveur de Test Privé, mais nous ignorions quand elle paraîtrait en version officielle pour le grand public. Nous avons enfin le fin mot de l'histoire : la date de sortie de Wastelanders est calée au 7 avril 2020, sur PC, PS4 et Xbox One, alors il faudra être encore un peu patient. C'est aussi ce jour-là que Fallout 76 sera proposé sur Steam, avec toutes les mises à jour jusqu'à celle-ci.

Le nouveau contenu sera gratuit, mais Bethesda lancera au même moment le Lot de contenu de pillard et le Lot de contenu de colon, deux DLC payants avec des équipements exclusifs et des nouveautés pour votre C.A.M.P. Une bande-annonce nous offre enfin un regard sur la vision finale de Wastelanders, histoire de nous préparer à ce qui nous attend dans deux mois.

L'ATTENTE EST PRESQUE TERMINÉE

Bientôt, de nouveaux visages apparaîtront dans les étendues sauvages de la Virginie-Occidentale et le choix vous appartiendra de les accueillir à bras ouverts ou à bout de canon. Nous sommes ravis de vous informer que les possesseurs de Fallout 76 pourront profiter de l'extension Wastelanders gratuitement, le 7 avril sur Xbox One, PlayStation 4 et PC via Bethesda.net. Fallout 76 arrivera également sur Steam le 7 avril et Wastelanders sera disponible à tous ceux qui achètent les éditions standard ou Deluxe du jeu. En plus de PNJ entièrement doublés, Wastelanders introduit dans le monde de Fallout 76 une toute nouvelle quête principale, de nouveaux lieux, ennemis, armes, un système de réputation exclusif et bien d'autres choses.