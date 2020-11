Fallout 76 : date de sortie et bande-annonce pour la mise à jour Aube d'Acier

Fallout 76 accueillera prochainement une mise à jour gratuite très attendue par les fans de la franchise, Aube d'Acier qui introduira la Confrérie de l'Acier dans le jeu de rôle multijoueur de Bethesda. Nous savions déjà que la mise à jour arriverait en décembre sur ordinateurs et consoles de salon, mais les développeurs dévoilent aujourd'hui la date de sortie précise.

Les joueurs de Fallout 76 pourront donc découvrir Aube d'Acier dès le 1er décembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Une nouvelle bande-annonce a été partagée, elle nous présente le paladin Leila Rahmani qui arrive dans les Appalaches afin d'y faire prospérer la Confrérie de l'Acier. Les joueurs auront accès à de nouvelles colonies avec des PNJ, de nouvelles armes et armures, des missions inédites et tout un tas d'autres choses, voici les points forts d'Aube d'Acier :

Nouvelle ligne de quête - Déterminez comment aider les PNJs de la Confrérie de l'Acier dans le premier chapitre de leur nouvelle histoire ;

- Déterminez comment aider les PNJs de la Confrérie de l'Acier dans le premier chapitre de leur nouvelle histoire ; Nouveaux lieux et matériel - Débloquez des armes et des armures uniques dans Aube d'Acier et explorez de nouveaux lieux peuplés de membres de la Confrérie et d'autres factions ;

- Débloquez des armes et des armures uniques dans Aube d'Acier et explorez de nouveaux lieux peuplés de membres de la Confrérie et d'autres factions ; Tableau de S.C.O.R.E Saison 3 - Rejoignez l'opérateur temporel K.D. Inkwell dans sa quête pour la Guilde des Antiquités et montez en rang pour débloquer de nouvelles récompenses comme des alliés de C.A.M.P., des boîtes à sandwiches et plus encore. Lancement le 15 décembre ;

- Rejoignez l'opérateur temporel K.D. Inkwell dans sa quête pour la Guilde des Antiquités et montez en rang pour débloquer de nouvelles récompenses comme des alliés de C.A.M.P., des boîtes à sandwiches et plus encore. Lancement le 15 décembre ; Abris de C.A.M.P. - Construisez et décorez de nouveaux espaces souterrains instanciés séparés de votre C.A.M.P. principal. Terminez une nouvelle quête pour obtenir votre premier abri gratuitement dès le 1er décembre ;

- Construisez et décorez de nouveaux espaces souterrains instanciés séparés de votre C.A.M.P. principal. Terminez une nouvelle quête pour obtenir votre premier abri gratuitement dès le 1er décembre ; Alliés mineurs - Recrutez deux nouveaux alliés au cours de votre progression dans la Saison 3 qui vous offriront des bonus exclusifs depuis votre C.A.M.P.

Rendez-vous le 1er décembre prochain pour découvrir Aube d'Acier dans Fallout 76 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, la mise à jour sera gratuite et le jeu est vendu 15 € sur Amazon.fr.