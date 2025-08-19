Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 a enfin une date de sortie, mais il y a de gros changements

Cela fait des années que les joueurs attendent de pouvoir mettre les mains sur Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, un jeu de rôle prenant place dans l'univers du Monde des Ténèbres. Édité par Paradox Interactive, le titre a d'abord été développé par Hardsuit Labs, qui s'est fait remercier et remplacer par The Chinese Room. Après moult reports, nous avons enfin une date de sortie.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 se montre à la gamescom ONL





Les studios ont profité de la gamescom Opening Night Live 2025 pour dévoiler une nouvelle bande-annonce de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, à découvrir plus bas. Voici une présentation du jeu, qui a subi de gros changements depuis son annonce :

Ce jeu vidéo d'action-RPG est la suite du classique culte Vampire: The Masquerade - Bloodlines. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 permet aux joueurs de plonger dans l'histoire à travers deux perspectives distinctes et alternées : l'Ancien vampire Phyre et le détective malkavien Fabien. Après des siècles de torpeur, Phyre se réveille dans le Seattle d'aujourd'hui, une étrange marque scellant ses pouvoirs d'Ancien. Dans le silence de son esprit, la voix de Fabien résonne. En incarnant Phyre, vous naviguerez dans le réseau politique des Kindreds de la ville, rencontrerez ses dirigeants, découvrirez des intentions cachées et explorerez les secrets les plus sombres de Seattle pour reconquérir le pouvoir qui vous appartenait autrefois. Lorsque la lumière du jour force Phyre à se reposer, les rêves évoquent des visions du passé de Fabien. Vous vous réveillez dans le Seattle des années 1920, déterminé à résoudre le mystère de votre propre meurtre. Le sang malkavien de Fabien lui donne des perspectives troublantes mais fracture également sa perception de la réalité, brouillant la frontière entre vérité et illusion.

Quand sortira Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ?





La date de sortie de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 est fixée au 21 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Des éditions Deluxe et Premium seront proposées :

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Deluxe Edition : Santa Monica Memories, un pack cosmétique comprenant des objets de décoration inspirés du jeu culte original Vampire: The Masquerade – Bloodlines afin d'embellir l'appartement de Phyre. Santa Monica Memories peut être acheté séparément.

: Santa Monica Memories, un pack cosmétique comprenant des objets de décoration inspirés du jeu culte original Vampire: The Masquerade – Bloodlines afin d'embellir l'appartement de Phyre. Santa Monica Memories peut être acheté séparément. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Premium Edition : Santa Monica Memories et Shadows & Silk, un contenu additionnel qui permet aux joueurs de choisir entre les clans Lasombra ou Toreador pour Phyre. Chaque clan propose des styles de jeu, des capacités et des tenues variés. Shadows & Silk peut être acheté séparément.

Vous pouvez précommander Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 à 59,99 € sur GOG.com.