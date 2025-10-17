Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, les tests sont là, quelles notes pour la presse anglophone ?

Cela fait six ans que les joueurs attendent Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, un titre annoncé en 2019 par Paradox Interactive. Hardsuit Labs était en charge du développement, mais il a été remplacé par The Chinese Room. Ce second studio a pris son temps pour concevoir cette suite au RPG culte,mais très imparfait, même pour l'époque. En attendant la sortie officielle la semaine prochaine, la presse anglophone dévoile ses tests et ses notes.

Quels sont les avis de la presse anglophone sur Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ?





Clairement, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ne risque pas de prétendre au Jeu de l'Année 2025, les notes sont moyennes, voire mauvaises. Les testeurs ont apprécié le gameplay des séquences d'action et d'infiltration, l'écriture des personnages et de quelques quêtes secondaires, mais Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 souffre de problèmes techniques, il est graphiquement déjà daté et l'histoire principale est vraiment peu passionnante. Il y a du bon, beaucoup de choses moyennes, mais les testeurs sont tous d'accord : après de tels déboires, c'est déjà un miracle que Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 voit enfin le jour.

Quand sortira Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ?





La date de sortie de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 est fixée au 21 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à 40,28 € chez Leclerc.

Les notes de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 par la presse anglophone