Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, les joueurs ont gagné, Paradox fait machine arrière

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sortira le mois prochain, après des années d'attente. L'éditeur Paradox Interactive a retiré le projet des mains de Hardsuit Labs pour le confier à The Chinese Room et, tout récemment, les studios ont fait le point sur la date de sortie, les différentes éditions et les personnages jouables. Le RPG se concentrera sur le détective malkavien Fabien et l'Ancien vampire Phyre, les joueurs pourront choisir le clan de ce dernier, modifiant son style de jeu et ses capacités.

Les joueurs sont en colère





Les clans sont particulièrement importants dans Vampire : La Mascarade, ils permettent d'avoir un personnage unique, façonné à l'image du joueur. Mais voilà que Paradox Interactive avait réservé les clans Lasombra et Toreador aux joueurs qui achèteront la Premium Edition de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Une énorme déception pour de nombreux fans, mais face à la colère de la communauté, l'éditeur fait machine arrière.

La fin des clans réservés à la Premium Edition





Les studios ont pris la parole sur Steam afin de détailler les changements apportés à la Premium Edition du RPG avec des vampires. Désormais, les clans Lasombra et Toreador seront accessibles à tous les joueurs, qu'importe l'édition achetée. À la place, la Premium Edition inclura deux Story Packs, Loose Cannon et The Flower & The Flame, qui seront disponibles en 2026. La Deluxe Edition ne change pas, elle inclura le pack Santa Monica Memories, avec uniquement des éléments cosmétiques.

Loose Cannon, qui suit Benny, le shérif Brujah au parcours brutal, permettant aux joueurs de retracer son histoire, marquée par une poursuite sans fin. À son lancement, les joueurs achetant Loose Cannon débloqueront une tenue pour Phyre inspirée de Benny. Le pack Histoire Loose Cannon sera disponible au deuxième trimestre 2026 et pourra être acheté séparément. The Flower & the Flame suivra l'histoire légendaire de la Primogène Toreador Ysabella vers la création de son sombre chef-d'œuvre. Les joueurs possédant The Flower & the Flame recevront également une tenue inspirée d'Ysabella pour Phyre à son lancement. Le pack Histoire The Flower & the Flame sera disponible au troisième trimestre 2026 et pourra être acheté séparément.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Day One Edition inclut le jeu de base et le bonus de précommande Bloodlines Nostalgia Jukebox. Elle inclut également, chez certains détaillants, le pendentif de la croix de St. Jacques. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Premium Edition inclut le jeu de base, le bonus de précommande Bloodlines Nostalgia Jukebox, l'Expansion Pass, cinq cartes de personnages, un journal et un boîtier steelbook, le tout présenté dans un emballage premium.

Quand sortira Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ?





La date de sortie de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 est fixée au 21 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez le précommander en Day One Edition à 59,99 € sur Cdiscount ou Leclerc.