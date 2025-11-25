Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 n'aurait pas dû s'appeler comme ça

Le développement de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 aura été compliqué. L'éditeur Paradox Interactive avait annoncé cette suite en 2019, le développement était alors assuré par Hardsuit Labs. Finalement, après plusieurs années de galère, c'est The Chinese Room qui a repris les rênes du projet. Un choix étonnant de la part de Paradox, The Chinese Room est surtout connu pour ses jeux narratifs (Dear Esther, Everybody's Gone to the Rapture, Still Wakes the Deep), alors que le premier Vampire: The Masquerade - Bloodlines était un pur jeu de rôle et d'action, fidèle au jeu de rôle sur table Vampire : La Mascarade.

« On n'a pas le temps. On n'a pas le budget »





Finalement, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 est sorti le mois dernier et il n'a pas été très bien accueilli. Les notes étaient moyennes, la faute notamment à un aspect RPG bien trop en retrait. The Chinese Room a fait ce qu'il a pu avec les moyens à sa disposition. Des moyens très faibles, comme l'a expliqué Dan Pinchbeck dans un entretien avec Cat Burton. Dan Pinchbeck a cofondé The Chinese Room et était encore scénariste et directeur créatif quand son studio a récupéré le projet. Bien qu'il ait quitté The Chinese Room en 2023, il a donc travaillé sur Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Il raconte :

Dès le départ, il y avait l'un des producteurs de Paradox, avec qui je suis toujours ami et qui travaille maintenant pour un autre éditeur. On se réunissait pour des séances de planification interminables : « Comment faire pour qu'ils n'appellent pas le jeu Bloodlines 2 ? » On se disait : « Le plus important, c'est de bien comprendre que ce n'est pas Bloodlines 2. Impossible de faire Bloodlines 2. On n'a pas le temps. On n'a pas le budget ». Bloodlines 1 est sorti à une période fascinante du développement de jeux vidéo, en même temps que des titres comme S.T.A.L.K.E.R et Shenmue. On pouvait sortir un jeu très ambitieux, certes truffé de bugs et de failles, mais totalement imparfait, et l'ambition était vraiment grisante. Beaucoup de ces jeux sont devenus cultes, mais en réalité, ils n'étaient pas si bons lorsqu'on les analysait en détail. Ils avaient pourtant de super idées, des idées géniales, et les joueurs les adoraient. Mais ce ne serait plus possible aujourd'hui. Je suis arrivé et j'ai dit : « On ne peut pas faire Bloodlines 2, on ne peut pas faire Skyrim, mais on peut faire Dishonored ».

Dan Pinchbeck explique qu'il a quitté The Chinese Room à la suite d'un épuisement professionnel et de son insatisfaction liée à plusieurs projets en cours. Il a quand même « pris beaucoup de plaisir à écrire l'histoire » de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, en se plongeant dans le vaste univers du jeu de rôle sur table.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines, une franchise maudite





Édité par Activision, le premier Vampire: The Masquerade - Bloodlines avait lui aussi connu un développement compliqué chez Troika Games. Activision a poussé le développeur à terminer le projet dans un laps de temps jugé trop court par l'équipe. Le jeu est finalement sorti en novembre 2004, en même temps que Half-Life 2, Metal Gear Solid 3: Snake Eater et Halo 2. Un mois bien chargé ! Les ventes furent faibles et les fans ont dû attendre plus de 20 ans avant d'avoir une suite. Vu comment Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 a été tièdement accueilli, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 3 ne verra pas le jour avant 2045.

