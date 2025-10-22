Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 lancé en vidéo, voici où l'acheter

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 se lance en vidéo





Paradox Interactive et White Wolf, en collaboration avec le studio The Chinese Room, sortent aujourd'hui Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sur PC et consoles. Les joueurs impatients de parcourir les rues de Seattle peuvent choisir entre le jeu de base, l'édition Deluxe ou l'édition Premium dès maintenant sur Steam, GOG, Epic Games Store, Xbox Series X|S et PlayStation 5.

Le scénario de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2





Seattle dans la peau de Phyre, un vampire des temps anciens, que beaucoup reconnaissent comme le mystérieux Nomade qui apparaît lorsqu'un changement est imminent. Phyre devra naviguer dans les eaux troubles des enjeux politiques de la Cour de la Camarilla et tenter de récupérer ses pouvoirs vampiriques. Au long de son parcours, Phyre sera guidé par la voix de Fabien, un détective Malkavian dont la perception fracturée de la réalité lui confère à la fois lucidité et anxiété. Les joueurs vont pouvoir choisir entre l'un des six clans inclus dans le jeu de base, chacun avec ses propres styles de jeu, tenues et disciplines : les rebelles Brujah, les maîtres de la sorcellerie Tremere, les Banu Haqim animés par la justice, les persuasifs Ventrue, les captivants Toreador et Lasombra, maîtres de l'ombre.

À travers les rues hivernales de Seattle, Phyre fera la rencontre de personnages mettant sa confiance à l'épreuve et qui façonneront son destin. Les dirigeants de la Cour Camarilla de Seattle maintiennent l'ordre et protègent la Mascarade, la loi absolue de la société des Kindred qui permet aux vampires de rester cachés aux yeux des humains. Au-delà de leur influence, les Anarchs se battent pour leur survie et leur indépendance face à l'emprise de fer de la Camarilla. Les choix de Phyre parmi ces factions, guidé par le passé de Fabien, définiront l'avenir de Seattle.

Plusieurs modes de difficulté pour Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2





Bloodlines 2 propose quatre modes de difficulté (casual, facile, normal et difficile), qui équilibrent l'accent mis sur l'histoire ou la difficulté des combats. Le mode casual simplifie les combats et donne la priorité à l'histoire pour les joueurs qui souhaitent se plonger dans la recherche de la vérité derrière Seattle. Les modes facile, normal et difficile augmentent progressivement la difficulté des combats, exigeant la maîtrise des capacités de Phyre pour survivre à la nuit. Marco Behrmann, vice-président exécutif de The White Wolf et producteur exécutif de Bloodlines 2, déclare :

Le lancement tant attendu de Bloodlines 2 marque un tournant décisif pour The White Wolf et Vampire : The Masquerade. Il perpétue l'esprit de ses prédécesseurs tout en s'imposant comme une nouveauté à part entière. Les terrains de chasse surnaturels de Seattle sont désormais ouverts aux joueurs, qui y trouveront à la fois de la nouveauté et de la familiarité, dans le bon sens du terme. Je tiens à remercier l'excellente équipe de The Chinese Room pour sa vision et son dévouement dans la création de cet univers d'horreur moderne. Elle a su créer un monde tangible, intelligent et fidèle à l'âme de Vampire : The Masquerade.

Alex Skidmore, Project Creative Director chez The Chinese Room, explique :

L'importance du récit a toujours été au cœur de notre métier, et dans Bloodlines 2, il se mêle parfaitement à l'horreur moderne axée sur les personnages qui définit le World of Darkness. Seattle est au bord d'une guerre surnaturelle ouverte, et comme le dit Fabien, les ennuis ne viennent jamais seuls. Ce projet marque un moment décisif dans notre manière caractéristique de raconter des histoires dans un monde connu pour sa complexité et ses contradictions morales. Phyre et Fabien incarnent cette tension en formant un duo improbable qui attire les ennuis à chaque tournant de rue, tout en dévoilant les mystères les plus sombres de la ville.

Rik Schaffer de retour à la soundtrack





Bloodlines 2 est accompagné d'une bande originale composée par Craig Stuart Garfinkle et Eímear Noone, dont les paysages sonores envoûtants accentuent la noirceur et le mystère des ruelles de Seattle. La bande originale est complétée par les nouvelles compositions de Rik Schaffer, dont la musique de Vampire: The Masquerade – Bloodlines a contribué à définir la célèbre atmosphère du jeu. Le casting vocal comprend Hara Yannas et Tommy Sim'aan dans le rôle de Phyre, Ronan Summers dans celui de Fabien, et d'autres acteurs qui donnent vie à la politique des Kindred ainsi qu'aux luttes se déroulant à Seattle, grâce à des performances réalistes et magistrales.

Deux DLC prévus pour 2026





Les packs Histoire Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Loose Cannon et Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - The Flower & the Flame seront disponibles en 2026 et dans l'Expansion Pass. Ces packs Histoire permettent aux joueurs d'explorer Seattle à travers les yeux du shérif Benny Muldoon et de la Primogène Ysabella Moore.

Où acheter Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 au meilleur prix ?





Voici où acheter Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, en édition physique sur consoles ou en version numérique sur PC :

