Indiana Jones et le Cercle Ancien : un cadeau gratuit et de gros chiffres pour le premier anniversaire

Indiana Jones et le Cercle Ancien est sorti il y a déjà un an, entraînant des millions de joueurs dans son aventure palpitante. Pour fêter ça, Bethesda et MachineGames remercient tous les explorateurs intrépides qui ont rejoint Indy dans son périple. À cette occasion, les studios offrent gratuitement à tous les joueurs la tenue du palais de Pankot. Apportez une touche d'élégance où que vous alliez avec cet ensemble très chic, pour explorer des ruines anciennes comme pour faire claquer votre fouet.

Indiana Jones et le Cercle Ancien déjà bien récompensé





Cette année aura été historique pour Bethesda et MachineGames. Indiana Jones et le Cercle Ancien a remporté plus de 90 récompenses, et a notamment été élu Jeu d'aventure de l'année (D.I.C.E. Awards), Meilleur jeu Xbox de 2024 (IGN), et figure dans la liste GQ des Meilleurs jeux de 2024. Il compte également deux nominations aux Game Awards de cette année : « Meilleur jeu d'action/aventure » et « Meilleure performance » pour Troy Baker.

De gros chiffres pour le premier anniversaire





La communauté n'est pas en reste, puisqu'elle a aussi remporté des succès éclatants. La vidéo d'anniversaire illustre certains chiffres, notamment :

Plus de 400 millions de photos prises dans le jeu , pour immortaliser des indices, mais aussi des situations mémorables ou épiques ;

, pour immortaliser des indices, mais aussi des situations mémorables ou épiques ; Plus de 4 millions de K.O. au fouet , ce qui montre bien qu'on ne se lasse jamais du coup fétiche d'Indy ;

, ce qui montre bien qu'on ne se lasse jamais du coup fétiche d'Indy ; Plus d'un milliard d'ennemis neutralisés , car personne n'arrête les vrais aventuriers ;

, car personne n'arrête les vrais aventuriers ; Et bien plus encore !

Bethesda et MachineGames espèrent que l'année à venir sera encore pleine de découvertes et d'aventures palpitantes ! Vous pouvez retrouver Indiana Jones et le Cercle Ancien à 59,99 € sur Cdiscount.