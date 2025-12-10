Game Awards : le mystère de la statue déjà levé ? Ce pourrait être le nouveau jeu des créateurs de Baldur's Gate 3 !

Il y a quelques jours, une mystérieuse statue trônait dans le désert de Mojave, en Californie, avant de rejoindre Los Angeles cette nuit. Un petit monument installé temporairement à l'occasion des Game Awards 2025 et qui tease une annonce imminente. Les internautes ont tous leurs théories : God of War, DOOM, The Elder Scrolls VI, Saros, Diablo ou encore Half-Life 3. Mais le mystère vient peut-être d'être levé avant la cérémonie.

Un nouveau Divinity en développement





Comme le rapporte MP1st, l'EUIPO a enregistré plusieurs marques ces dernières heures. Des marques qui concernent un logo et deux icônes. Le logo ne laisse aucune place au doute : Larian Studios prépare un nouveau Divinity. Avant Baldur's Gate 3, le studio belge s'était taillé une belle réputation avec ces RPG, un nouvel opus semble sur le point d'être annoncé.

Mais quel est le lien avec la statue du désert ? Eh bien, l'une des icônes arbore une forme tentaculaire, qui coïncide parfaitement avec la statue. MP1st y voit un lien avec le Cercle Noir, une faction de Divinity : les branches de l'icône pourraient faire écho aux ailes du Dieu-Roi.

Divinity: Original Sin 3 ? C'est non





Alors, allons-nous enfin avoir droit à Divinity: Original Sin 3 ? Eh bien non ! Michael Douse, directeur de la publication, a pris la parole pour affirmer que Larian Studios ne développe pas Divinity: Original Sin 3 à l'heure actuelle. Cependant, le studio belge est occupé sur un nouveau jeu depuis la fin des mises à jour de Baldur's Gate 3, visiblement un autre Divinity. Selon le journaliste Jason Schreier et l'insider Shinobi602, le jeu lié à la statue ne « plaira pas à tout le monde », ce qui colle plutôt bien à la franchise Divinity : des CRPG complexes.

Maintenant que nous connaissons la franchise, il va falloir patienter jusqu'à vendredi matin pour découvrir ce nouveau Divinity lors des Game Awards 2025. En attendant, vous pouvez retrouver la saga de Larian Studios sur GOG.com.