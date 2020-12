The Elder Scrolls Online : les Portes d'Oblivion s'ouvrent à nouveau dans une sublime bande-annonce CGI aux Game Awards 2020

L'an dernier, The Elder Scrolls Online avait pointé le bout de son nez aux Game Awards avec une cinématique venant mettre mettre un terme à l'aventure d'Abnur Tharn et ses compagnons lors de la Saison du Dragon, tout en teasant à sa toute fin le retour à Bordeciel. Depuis, l'extension Greymoor et la saga du Cœur noir de Skyrim sont parues, dont le dernier contenu en date, Markarth. ZeniMax Online Studios se tourne donc à présent vers l'avenir à l'occasion de la cérémonie de 2020, avec là encore une bande-annonce CGI pour nous mettre une belle claque.

Comme l'avait montré le court teaser partagé en amont sur les réseaux sociaux, l'Elfe des Bois Eveli Flèche-vive est de retour, endormi auprès d'un mystérieux grimoire lui donnant des visions. Ce dernier finit par révéler un symbole connu de tous les fans de la saga, puisqu'il s'agit du logo des portes d'Oblivion. S'en suit une vision digne des enfers avant la révélation du nom de l'extension de 2021, tout simplement nommée Gates of Oblivion (Portes d'Oblivion) et qui promet rien de moins qu'une menace de destruction totale sur Tamriel.

Pour en découvrir davantage, il faudra patienter jusqu'au début de l'année 2021, le 21 janvier prochain à 23h00, pour ne pas changer. En attendant, The Elder Scrolls Online est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, avec Greymoor vendu 62,99 € sur Gamesplanet.