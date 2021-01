The Elder Scrolls Online: Blackwood, le prince daedra Mérunès Dagon viendra semer la destruction dans la saga Les Portes d’Oblivion

C'est ce mardi soir qu'avait lieu l'évènement (préenregistré) servant de révélation au nouveau contenu de The Elder Scrolls Online, Les Portes d'Oblivion, qui sera finalement le nom donné à la saga de cette année, tandis que le nouveau Chapitre se nomme Blackwood et nous fera donc visiter la région éponyme de Cyrodiil, 800 ans avant les évènements de The Elder Scrolls IV: Oblivion.

La sublime cinématique servant à nous introduire cette nouvelle histoire met donc évidemment en scène Eveli Flèche-vive, l'Elfe des Bois que nous avions retrouvé à l'occasion du teaser des Game Awards, mais aussi un Argonien, une Impériale servant à représenter le joueur et la Drémora Lyranth qui finit par transporter tout ce beau monde dans les Terres Mortes, le royaume du prince Daedra Mérunès Dagon, qui fera office de grande menace tout au long de cette saga et sur lequel nous en apprendrons plus à cette occasion.

L'aventure commencera dès le 8 mars sur PC, Mac et Stadia, puis le 16 mars sur PS4 et Xbox One avec Flames of Ambition, le pack de donjons introduisant cet arc narratif. Le gros du morceau arrivera pour ne pas changer avec le Chapitre, intitulé Blackwood donc, qui sortira les 1er et 8 juin juin selon les plateformes, puis se poursuivra au 3e troisième trimestre avec un autre pack de donjons avant de se conclure au 4e trimestre par un pack de zone qui devrait entièrement se dérouler dans les Terres Mortes à en croire ce qui a été dit au cours de la présentation !

Cette fois, c'est la culture argonienne qui sera davantage mise en avant aux côtés des Impériaux. Côté gameplay, l'ajout majeur sera les Compagnons, des PNJ qui nous accompagneront dans presque toutes nos aventures (pas en PvP) et pourront monter de niveau, recevoir de l'équipement et bien plus encore, de quoi plaire aux joueurs solitaires ! Un nouveau didacticiel est aussi prévu durant l'année, qui permettra enfin de choisir notre destination à son issue, permettant de commencer le jeu par le contenu de notre choix. Une quête servant de prologue aux Portes d'Oblivion sera également ajoutée au printemps de manière à servir de point de départ accessible aux nouveaux venus. Clairement, Bethesda et Zenimax Online Studios cherchent à attirer les nouveaux joueurs alors que le MMORPG en compte plus de 18 millions désormais.

THE ELDER SCROLLS ONLINE: FLAMES OF AMBITION Votre saga de 2021 commence dans le Pack de jeu téléchargeable Flames of Ambition, qui ajoutera deux défis PvE excitants à Tamriel : le Chaudron et la Villa du Dragon noir. Dans ces nouveaux donjons pleins de défis, vous devrez prendre d’assaut un autel au prince de la Destruction, et prendre de vitesse les flammes qui menacent de dévorer un livre mystérieux. Lors de vos voyages, vous retrouverez des personnages populaires comme Eveli Flèche-vive (du Pack de jeu Orsinium) et la Drémora exilée Lyranth (du jeu de base et du Pack de jeu Imperial City). Vous aurez aussi une occasion de gagner des récompenses uniques, dont de puissants équipements et des objets de collection fantastiques. Ce que vous découvrirez dans ces deux nouveaux donjons mettra en branle les évènements de The Elder Scrolls Online: Blackwood et le reste de l’histoire des Portes d’Oblivion. THE ELDER SCROLLS ONLINE: BLACKWOOD Le grand Chapitre de The Elder Scrolls Online pour 2021, Blackwood, poursuivra la saga des Portes d’Oblivion avec plus de 30 heures de nouveau contenu narratif, ce qui vous permettra d’explorer une partie colorée de Tamriel, où la culture des Argoniens rencontre l’ambition impériale. Ce Chapitre proposera de toutes nouvelles aventures et fonctionnalités, comme : Une nouvelle zone : Blackwood ;

Une histoire principale qui poursuit la saga des Portes d’Oblivion ;

Le nouveau Système de Compagnons ;

Une nouvelle Épreuve pour 12 joueurs : Rochegrove ;

Nouveaux évènements mondiaux : Portails d’Oblivion ;

Nouveaux antres, donjons publics, boss sauvages et quêtes ;

Mises à jour et améliorations de qualité de vie ; Explorez le Bois noir Prise entre la patrie argonienne et la province impériale de Cyrodiil, la région du Bois noir souffre de l’influence daedrique, et ses habitants peinent à survivre à l’attention des tyrans et des envahisseurs d’Oblivion. En comptant la cité impériale de Leyawiin (déjà aperçue dans The Elder Scrolls IV: Oblivion), la forêt de Niben et les marécages bas du Marais du Bois noir, vous aurez l’occasion d’explorer une région diversifiée plongée dans le conflit. En enquêtant sur la menace daedrique, vous découvrirez de nouvelles histoires, des défis et des récompenses qui n’existent nulle part ailleurs en Tamriel. Une histoire d’Ambition Dans l’histoire principale de Blackwood, vous enquêterez sur une conspiration relative aux Empereurs des Longères, et découvrirez un pacte mortel qui sonne le glas de tous les habitants du Bois noir. Bien sûr, c’est le prince de la Destruction, Mérunès Dagon en personne, qui est à l’origine de cette calamité. Mais quels sont exactement ses projets pour le Bois noir et Tamriel ? Si cette aventure possède sa propre conclusion et peut se vivre seule, les évènements du Chapitre Blackwood feront progresser la narration globale des Portes d’Oblivion commencée dans le Pack de jeu téléchargeable Flames of Ambition et qui se poursuivra tout au long de l’année. Rassemblez de nouveaux alliés Partagez vos aventures avec de nouveaux alliés grâce au nouveau Système de compagnons de Blackwood, qui vous permettra de recruter, voyager et combattre avec un PNJ à vos côtés, doté d’un caractère et d’une histoire propres. Ces guerriers uniques pourront vous accompagner presque dans toutes vos aventures, ils feront progresser leurs compétences et utiliseront un équipement et des compétences personnalisables. Vous déciderez également de leur comportement au combat. Grâce à ce nouveau système, vous n’aurez plus jamais à explorer Tamriel seul !

Un mot sur la next-gen pour terminer. L'équipe de développement travaille effectivement dessus, mais aucune date pour des versions dédiées n'a été donnée, le mode de compatibilité des PS5 et Xbox Series X | S permettant de toute manière de s'amuser à TESO. Le détail des différentes éditions d'ores et déjà disponibles en précommande est à retrouver en page 2, tandis que des visuels aguicheurs sont à admirer en page 3.