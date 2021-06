The Elder Scrolls Online: Blackwood, Mérunès Dagon s'énerve dans la cinématique de lancement de l'extension

Cette année, The Elder Scrolls Online s'attaque aux Portes d'Oblivion pour sa nouvelle saga, qui a débuté en mars avec Flames of Ambition. La suite, c'est dès maintenant avec l'extension Blackwood dévoilée en janvier dernier, permettant aux joueurs de s'aventurer à Cyrodiil et qui vient de sortir sur PC, Mac et Stadia, les versions PS4 et Xbox One étant prévues pour la semaine prochaine, le 8 juin. Quant à la nouvelle génération, c'est à cette même date que les versions optimisées pour PS5 et Xbox Series X|S auraient dû être lancées, mais un retard a fait qu'elles ne sortiront finalement que le 15 juin. En attendant, tout le monde peut profiter de la cinématique de lancement en CGI, qui en met une fois de plus plein la vue, mais qui en aurait douté ? Nous y retrouvons à nouveau Eveli Flèche-vive, Lyranth, un Argonien et une Impériale censée incarner le joueur, qui se retrouvent en bien mauvaise posture à Oblivion face à Mérunès Dagon.

Au programme de Blackwood, Bethesda nous promet 30 heures de contenu narratif nous transportant dans la région du Bois noir déjà parcourue dans The Elder Scrolls IV: Oblivion, avec une intrigue sur fond de complots daédriques et l'ombre de Mérunès Dagon qui plane. De nouveaux antres, donjons publics, évènements du monde avec les Portails d'Oblivion, boss et quêtes, ainsi qu'une épreuve à 12 joueurs prenant place à Rochebosque font partie des nouveautés.

Vous pouvez retrouver ci-dessous les deux précédentes vidéos concernant l'extension partagées par l'éditeur en mai, la première mettant en avant le système de Compagnons, pour être toujours bien accompagné même en jouant solo (deux sont à obtenir durant ce nouveau scénario), tandis que la deuxième nous conte des évènements survenus bien avant ceux de Blackwood alors qu'un pacte était conclu entre les Empereurs des Longères et le Prince de la Destruction au cours de la deuxième ère, à l'origine de la création des quatre Ambitions.

Par ailleurs, deux autres contenus sont prévus d'ici la fin de l'année pour Les Portes d'Oblivion. Si vous souhaitez vous mettre au jeu avec l'extension, n'hésitez pas à jeter un œil à notre guide d'achat : BON PLAN sur The Elder Scrolls Online Collection: Blackwood, où le trouver pas cher (#NePayezPasVosJeuxPleinPot)