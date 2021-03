The Elder Scrolls Online: Flames of Ambition, les Portes d'Oblivion commencent à s'ouvrir avec le lancement du 1er contenu de l'année

C'est au cours d'un live diffusé fin janvier que les joueurs de The Elder Scrolls Online ont pu découvrir la saga annuelle du MMORPG de Zenimas Online Studios, Les Portes d'Oblivion, qui feront intervenir Mérunès Dagon. Si le gros morceau n'arrive pas avant le mois de juin avec l'extension Blackwood, trois autres contenus de moindre envergure sont aussi prévus au fil des mois, à commencer par Flames of Ambition, lancé aujourd'hui et permettant d'explorer le Chaudron et la Villa du Dragon noir face à une secte daedrique bien décidée détruire un mystérieux tome en le brûlant dans un brasier infernal.

Nous y retrouvons Eveli Flèche-vive, qui explique que Cyrodiil était une contrée fertile avant l'arrivée des adeptes du prince Daedra, qui ont apporté le chaos et la destruction. Drémora Lyranth est aussi présente, constatant que ces humains ne savent pas vraiment à quoi ils ont affaire, elle qui finit par se retrouver en face de Dagon dans Oblivion. Entre ces discours pas franchement réjouissants, de vilaines créatures bien énervées et une petite musique façon bande-annonce de film hollywoodien, tout est là pour donner envie aux joueurs de se lancer dans ce Pack de jeu. Si vous êtes sur PC, Mac ou Stadia, c'est déjà possible, sinon, il va falloir patienter jusqu'au 16 mars, date de sortie de Flames of Ambition sur ces plateformes.

Vous pouvez vous procurer The Elder Scrolls Online Collection: Blackwood sur Gamesplanet au prix de 53,99 € si vous n'avez pas encore débuté votre aventure en Tamriel, et ainsi jouer aux différentes extensions en attendant Blackwood.