The Elder Scrolls Online: Necrom, la nouvelle extension à Morrowind annoncée et datée, le DLC Scribes of Fate et un donjon infini en approche

Cela fera bientôt 9 ans que The Elder Scrolls Online passionne les amateurs de la série. Il se renouvelle régulièrement avec du contenu gratuit et payant, comme avec l'extension High Isle parue en 2022. La prochaine doit être officialisée ce soir lors du Xbox & Bethesda Developer_Direct, mais comme souvent, elle vient de fuiter avant l'heure.



Non seulement IGN a dévoilé son logo un peu trop tôt via l'une de ses vidéos en attente, mais surtout, le résumé de la future extension a été trouvé dans les données du jeu suite à sa dernière mise à jour. Dites bonjour à The Elder Scrolls: Necrom, qui nous emmènera dans un territoire méconnu et mortel de Morrowind. Vous pouvez découvrir ci-dessous la traduction (encore approximative) du contenu du DLC payant, qui nous fera explorer la Péninsule Telvanni pour y utiliser les pouvoirs des livres apocryphes et des Arcanistes.

Péninsule Telvanni & Apocryphes Explorez la Péninsule Telvanni, qui abrite des champignons imposants, des flèches rocheuses et la ville de Necrom avec ses vastes catacombes. Admirez les livres interdits de la bibliothèque sans fin et la merveille époustouflante de Chroma Incognito, dans le royaume des apocryphes. Ombre sur Morrowind Le Prince du Destin détient des secrets trop dangereux pour que les mortels ou Daedra puissent les comprendre. Maintenant, des pouvoirs cachés, mais turbulents menacent le royaume apocryphe d’Hermaeus Mora et si le secret du prince Daedra est découvert, il pourrait menacer toute la réalité. Nouvelle classe : Arcaniste Devenez habilité par les secrets des Apocryphes et la connaissance interdite d’Hermaeus Mora. L’Arcaniste est une nouvelle classe puissante capable de magie destructrice, réparatrice ou défensive en canalisant les runes anciennes et obscures et les tomes perdus du pouvoir. De nouveaux compagnons sont arrivés Deux nouveaux alliés en quête de grandes quêtes et de gloire ! Débloquez les compagnons de la Garde Rouge et des Gardiens Argoniens armés de pouvoirs arcanistes pour combattre à vos côtés et vous tenir compagnie lors de vos voyages à travers tout Tamriel.

Mise à jour : l'extension Necrom a bien été confirmée ce soir par une cinématique, et présentée dans le cadre d'un direct avec des images de jeu par Bethesda. Cette aventure nous conduira sur la Péninsule Telvanni pour maîtriser la nouvelle classe d'Arcaniste à partir du 5 juin 2023 sur PC, et du 20 juin sur Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 et PS5.

Maîtrisez le pouvoir de l’Oblivion

Une toute nouvelle classe fait son apparition dans Necrom : l’Arcaniste, qui vous permettra d’évoluer au sein de trois nouvelles branches de compétences (Héraut du Tome, Runes curatives, et Soldat d’Apocrypha). Chacune de ces branches utilise l’énergie d’Oblivion pour infliger des dégâts, soutenir vos alliés et encaisser des attaques. En tant qu’Arcaniste, vous pourrez invoquer des lames runiques qui enverront des projectiles chargés de l’énergie d’Oblivion sur vos ennemis, ou la Porte Apocryphe, un portail qui permettra à votre escouade d’être plus mobile. Une nouvelle ressource appelée Crux est au cœur de la mécanique de jeu de l’Arcaniste. Certaines de ses capacités généreront du Crux, que vous pourrez utiliser pour renforcer d’autres aptitudes. La manière dont vous utiliserez cette ressource pourra avoir un impact significatif sur votre manière de jouer l’Arcaniste : en prenant le temps de véritablement maîtriser les dons du Seigneur de la Connaissance, vous deviendrez un·e adversaire redoutable. Explorez de nouveaux mondes

Necrom vous laissera également explorer deux zones inédites. La péninsule de Telvanni est située sur la côte est du continent principal de Morrowind, c’est le foyer des mages mystérieux de la Maison Telvanni, mais aussi le berceau de la grande cité de Necrom. Pour la première fois depuis The Elder Scrolls: Arena, vous pourrez arpenter les rues sinistres de ce lieu cher aux Elfes Noirs. Vous pourrez aussi découvrir Apocrypha, le royaume d’Oblivion d’Hermaeus Mora. Oserez-vous vous aventurer dans les profondeurs du monde du Prince Daedra de la Connaissance pour admirer les merveilles troublantes que cachent la Bibliothèque Infinie et d’autres lieux plus étranges encore ? Ces deux zones disposeront de leurs propres quêtes, personnages non-jouables, défis (comme de nouveaux boss, cavernes, donjons publics, d’une épreuve et d’un tout nouveau type d’événement du monde) et de leurs récompenses, dont des Succès, des titres, des ensembles d’objets, des éléments à collectionner inédits et plus encore. Deux nouveaux compagnons feront aussi leur apparition : l’Arcaniste Rougegarde Azandar Al-Cybiades et le Gardien Argonien Sharp-as-Night ! Les ombres menacent Tamriel et Oblivion

Le chapitre Necrom s’inscrit dans l’aventure Shadow Over Morrowind et poursuit l’histoire débutée dans l’extension Scribes of Fate. Le royaume d’Oblivion d’Hermaeus Mora tremble sous la menace d’un ennemi mystérieux et le Prince de la Connaissance a besoin d’un·e champion·ne pour l’aider à défendre un secret dont la découverte pourrait dérouler le fil même de la réalité. Chaque nouvelle extension proposée cette année comprendra des histoires indépendantes, mais qui viendront s’inscrire dans l’aventure Shadow Over Morrowind. Ce que vous découvrirez peut-être dans les donjons de l’extension Scribes of Fate aura des conséquences pour les personnages et sur les événements du Chapitre Necrom. Un récit captivant et complexe vous attend ! UNE NOUVELLE CLASSE - Recevez le pouvoir des secrets d'Apocrypha et des connaissances interdites d'Hermaeus Mora. L'Arcaniste est une puissante nouvelle classe capable de magie destructrice, régénératrice ou protectrice. Canalisez les arcanes, les runes antiques et les grimoires perdus.

NOUVELLES ZONES - Explorez la Péninsule Telvanni, un lieu empreint de magie arcanique, aux champignons colossaux et aux roches vertigineuses. Visitez sa capitale, Necrom, et découvrez les livres interdits de la bibliothèque infinie d'Apocrypha.

UNE HISTOIRE CAPTIVANTE - Le Prince du Destin cache des secrets trop dangereux pour les mortels ou les Daedra. À présent, des pouvoirs troublants menacent le domaine de Mora, Apocrypha. Si l'on venait à découvrir le secret du prince Daedra, le monde de Tamriel toucherait à sa fin.

NOUVEAUX COMPAGNONS : GARDIEN ET ARCANISTE - Deux nouveaux alliés cherchent à vous accompagner lors de vos quêtes ! Débloquez l'Arcaniste rougegarde et le Gardien argonien, deux compagnons qui se battront à vos côtés et vous suivront lors de votre périple en Tamriel.

TESO aura droit avant cela à un pack de jeu payant dénommé Scribes of Fate, à venir le 13 mars sur PC et 28 mars sur consoles, et qui sera présenté lors d'un live ce 27 janvier, et faisant office d'introduction à l'arc L'Ombre sur Morrowind, suivi d'un prologue gratuit avec un donjon et 2 quêtes. En fin d'été, une mise à jour s'attardera sur les bugs et les améliorations ergonomiques (des recherches de groupes préconstitués à un atelier d'artisanat harmonisable tout-en-un entre autres), et une grosse surprise arrivera fin 2023 : un donjon infini jouable à 2 joueurs, qui sera présenté plus tard.

Pour commencer la saga L'Ombre sur Morrowind, le Pack de jeu téléchargeable Scribes of Fate arrivera au mois de mars et proposera deux nouveaux donjons PvE pour quatre joueurs. Les joueurs affronteront les acolytes pervertis des Scribes de Mora dans les Salles du Scribe ou lutteront contre la magie temporelle de Bal Sunnar. Scribes of Fate sera déployé le 13 mars 2023 sur PC/Mac, et le 28 mars 2023 sur Xbox et PlayStation.

Que vous précommandiez Necrom seul ou via la Collection Necrom regroupant le jeu de base et ses 7 extensions majeures dont celle à venir, vous pouvez débloquer immédiatement une monture, et même un familier spécial si vous réservez avant le 18 avril. Des versions Deluxe ajoutent davantage d'objets numériques et une monture d'Apocryphia. Le jeu de base donne sinon enfin actuellement droit à un accès temporaire aux 6 extensions, un crafting bag gratuit et un bonus d'expérience de 10 %, et ce jusqu'à une date qui doit être précisée.