The Elder Scrolls Online: Greymoor, les vampires plus menaçants que jamais dans la nouvelle saga du Cœur noir de Skyrim

Nous avions rendez-vous hier soir pour découvrir le prochain Chapitre de The Elder Scrolls Online, qui vient donc d'être dévoilé en direct de Las Vegas. Le Cœur noir de Skyrim, tel est le nom de cette nouvelle année de contenu, comme le fut la Saison du Dragon en 2019.

Direction Bordeciel donc, 900 ans avant TESV: SKyrim, avec dans un premier temps un pack de jeu qui sortira en février et se nommera Harrowstorm, nous emmenant sur l'île de Crève-Nève et au Sépulcre profane pour débuter cette nouvelle aventure, qui fera revenir sur le devant de la scène Lyris Titanborn. Les joueurs du PTS pourront l'essayer pour la première fois dès ce lundi 20 janvier. Le gros du morceau viendra lui de Greymoor, qui nous opposera directement à de redoutables vampires, mais aussi des loups-garous et sorcières. Deux autres packs viendront compléter l'histoire en août et novembre 2020. Pas de nouvelle classe cette fois, mais une nouvelle activité nommée Antiquités qui devrait plaire aux amateurs d'archéologie, au point d'être comparée à Indiana Jones.

LE CŒUR NOIR DE SKYRIM Elder Scolls Online: Elsweyr 34,95 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 34,95€. Un mal ancestral émerge des profondeurs, décidé à dévorer les âmes des habitants de Bordeciel. Une sombre déferlante de monstres jaillit de Griffenoire et menace de plonger tout Tamriel dans les ténèbres. Dans le Cœur noir de Skyrim, vous vivrez une nouvelle aventure déployée sur toute une année, commençant par le Pack de jeu téléchargeable de donjons Harrowstorm et se poursuivant au travers du Chapitre Greymoor et au-delà. Vous pourrez découvrir la totalité de cette riche histoire au fil des sorties suivantes : Pack de jeu téléchargeable de donjons Harrowstorm ;

Chapitre Greymoor ;

Pack de jeu téléchargeable de donjons encore à annoncer pour le troisième trimestre ;

Pack de jeu téléchargeable de zone encore à annoncer pour le quatrième trimestre.

THE ELDER SCROLLS ONLINE: HARROWSTORM L'histoire du Cœur noir de Skyrim débutera dans le Pack de jeu téléchargeable de donjons Harrowstorm, à paraître en février prochain. Dans les deux nouveaux donjons d'Harrowstorm vous affronterez les tempêtes surnaturelles de Crève-Nève et explorerez les profondeurs du Sépulcre profane. Vous y découvrirez les forces ténébreuses qui menacent le monde de Skyrim et les évènements de ce Pack de jeu vous mèneront directement à ceux du Chapitre Greymoor. THE ELDER SCROLLS ONLINE: GREYMOOR Des tempêtes faucheuses surnaturelles ravagent le Bordeciel occidental et de monstrueuses bêtes à la solde d'un puissant Seigneur vampire dévorent les âmes pour accomplir leurs mystérieux desseins. Dans le nouveau Chapitre d'ESO, The Elder Scrolls Online: Greymoor, vous devrez protéger le peuple nordique assiégé et découvrir la source de cette résurgence maléfique. Ce Chapitre amène de toutes nouvelles aventures aux joueurs d'ESO, y compris : Une nouvelle zone à explorer : le Bordeciel occidental ;

Une ligne de quête principale développant l'aventure gothique du Cœur noir de Skyrim ;

Un fascinant nouveau système d'Antiquités ;

Une nouvelle épreuve pour 12 joueurs : l'Égide de Kyne ;

De nouveaux évènements de monde : les Tempêtes faucheuses ;

De nouveaux antres, donjons publics et quêtes indépendantes ;

Une Mise à Jour et des améliorations de la qualité de vie comprenant notamment une refonte de la ligne de compétences des Vampires (gratuit pour tous les joueurs d'ESO).

Explorez le monde de Skyrim des profondeurs aux sommets Dans Greymoor, vous retrouverez la patrie enneigée des Nordiques et explorerez la région du Bordeciel occidental. Pour l'instant dans ESO, vous pouvez vous aventurer dans les zones du Bordeciel oriental d'Estemarche, de Morneroc, et de la Brèche. Mais dans ce nouveau Chapitre, vous pourrez explorer l'autre côté de cette province, avec notamment la cité de Solitude et les profondeurs les plus enfouies de Griffenoire, un vaste monde souterrain ! En vous aventurant dans cette nouvelle zone, vous y rencontrerez les coriaces Nordiques qui y habitent. Vous y découvrirez également une myriade de quêtes secondaires passionnantes, des antres, des donjons publics, des boss sauvages, mais également une nouvelle épreuve et des événements de monde inédits, les fameuses Tempêtes faucheuses. De quoi bien occuper n'importe quel aventurier intrépide ! Un conte gothique Dans le cadre de l'aventure de l'année, le Cœur noir de Skyrim, l'histoire principale de Greymoor poursuit le sinistre récit commencé dans le Pack de jeu téléchargeable de donjons Harrowstorm. Dans ce nouveau Chapitre, vous devrez enquêter sur la source du mal à l'origine des tempêtes surnaturelles qui dévastent la région. Même si l'histoire principale de Greymoor s'inscrit dans celle de la saga de l'année, il n'est pas nécessaire d'avoir joué au Pack de jeu Harrowstorm pour comprendre et profiter de l'aventure. Libre à vous de choisir comment vous voulez vivre l'expérience Tamriel et le Cœur Noir de Skyrim ! Système d'Antiquités Ce nouveau Chapitre introduit également le tout nouveau Système d'Antiquités. Cette activité en jeu vous permet de retrouver des artefacts perdus à travers tout Tamriel. En tant qu'archéologue en puissance, vous pourrez identifier l'emplacement d'anciennes reliques et lancer des fouilles à travers une série de nouveaux mini-jeux. Parmi les reliques que vous découvrirez se trouveront des objets de collection uniques, tels que du mobilier ou des mémentos. Cela ne se limitera pas à cette nouvelle zone, mais vous poussera au contraire à voyer aux quatre coins du continent. L'histoire cachée de Tamriel vous appartient !

Pour finir, sachez que The Elder Scrolls Online: Greymoor sortira le 18 mai 2020 sur PC et Mac, tandis que les joueurs PS4 et Xbox One devront comme toujours patienter avant de pouvoir en profiter, jusqu'au 2 juin. Petit détail qui a son importance, le collector physique (voir le détail des éditions en deuxième page) paraîtra quand même sur toutes les plateformes le 18 mai, sans que l'extension soit jouable sur consoles avant la date cible. Une version Stadia est également prévue, ainsi qu'une localisation textuelle en russe du jeu. D'autres détails et visuels sont disponibles en page 3.