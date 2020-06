The Elder Scrolls Online: Greymoor, les aventuriers s'unissent contre les Ténèbres dans un trailer de gameplay pour la sortie sur consoles

Le 26 mai dernier, les joueurs sur PC et Mac ont pu découvrir l'extension Greymoor pour The Elder Scrolls Online, le contenu majeur de la saga annuelle du Cœur noir de Skyrim, prenant place dans la région de Bordeciel. Nous avions été gâtés pour ce lancement avec une cinématique CGI mettant en scène Lyris Titanborn en plein territoire ennemi. Hier, 9 juin 2020, c'était au tour des versions PS4 et Xbox One de recevoir ce nouveau contenu, alors Bethesda et Zenimax Online Studios ont partagé une nouvelle vidéo à cette occasion.

Cette fois-ci, pas d'images de synthèse, mais une bande-annonce de gameplay réalisée directement avec le moteur de jeu, alors forcément c'est beaucoup moins clinquant. Les aventuriers parcourant Tamriel vont devoir s'allier à Lyris Titanborn, décidément de toutes les vidéos importantes, pour lutter face aux hordes de créatures des ténèbres du Cœur noir de Skyrim. La vidéo n'oublie pas de préciser que ce contenu fait suite à Harrowstorm, et qu'il sera suivi cet automne par un DLC proposant de nouveaux donjons puis cet hiver par un autre pack payant de zone pour conclure cet arc scénaristique.

Pour rappel, plusieurs éditions physiques sont disponibles pour The Elder Scrolls Online: Greymoor, dont un collector pouvant encore être acheté 129,99 € du côté d'Amazon.