The Elder Scrolls Online: Greymoor, la refonte des compétences vampiriques présentée en vidéo

Le lancement de The Elder Scrolls Online: Greymoor est proche et cela se ressent côté communication avec la diffusion de diverses vidéos promotionnelles. En début de semaine, nous avons ainsi eu droit à un rappel des diverses menaces qui croiseront notre route en Bordeciel au cours de la saga du Cœur noir de Skyrim. Parmi elles, les vampires seront en tête d'affiche, ZeniMax Online Studio a donc saisi l'occasion pour réévaluer la ligne de compétences vampiriques de notre personnage, comme expliqué durant plusieurs minutes :

Si vous n'êtes pas habitué du MMORPG, en nous faisant mordre par de rares PNJ ou d'autres joueurs vampires, il est possible d'en devenir un à notre tour et de bénéficier de certaines capacités, mais aussi de malus. De nouvelles compétences vont donc être ajoutées via la Mise à Jour 26, et ce pour l'ensemble des joueurs, pas seulement les possesseurs de Greymoor. Le rapport au système judiciaire sera également revu, de même que les animations lors de la succion du sang. Envie de plus de détails ? Des visuels sont disponibles en page suivante et voici ce qu'en dit un long billet publié sur le site officiel :

DEVENEZ LE PRÉDATEUR ULTIME

La Mise à Jour 26 du jeu de base, gratuite pour tous, apporte une refonte à sang-pour-sang de la ligne de compétences de vampire, modifiant radicalement la façon de jouer pour les victimes de cette malédiction. Cela commence par une réécriture complète de cette ligne de compétences sanguinaire.

« Outre quelques ajustements mineurs sur les combats, la ligne de compétences de vampire n'avait pas connu d'évolution significative depuis sa création, » explique Kyle Nowak, le concepteur des combats en charge de cette révision. « Étant donné le contexte de ce Chapitre et les retours de la part de nos joueurs au fil des ans, le moment nous semblait approprié. »

Par conséquent, l'équipe a apporté des changements et des ajouts considérables à cette ligne de compétences, y compris la création de toutes nouvelles compétences et le remplacement ou l'actualisation de celles qui existaient déjà. Le but de cette refonte était de permettre aux vampires d'être plus proactifs et plus impliqués en combat.

« Pour le combat, nous avons utilisé un ensemble de concepts de jeu clairement définis pour nous aider à décrire l'expérience et les synergies de compétences que nous voulions mettre en place, avec pour principaux thèmes la Magie du sang, l'agressivité lors des affrontements rapides, la furtivité et le caractère insaisissable du vampire. »

Par exemple, les deux premières compétences, Éviscération et Frénésie sanguinaire forment l'une des nouvelles synergies illustrant la Magie du sang. « Éviscération est une compétence spammable classique qui inflige plus de dégâts en fonction de votre propre niveau de Santé, tandis que Frénésie sanguinaire est une compétence à activer/désactiver qui draine votre propre Santé pour augmenter les dégâts physiques et magiques infligés. Ces deux compétences se combinent parfaitement, et leur utilisation en tandem est un élément clé de la puissance offensive du vampire. »

En plus de puissantes synergies comme celle-ci, les vampires disposent maintenant d'une toute nouvelle compétence ultime nommée Descendant de sang qui transforme votre personnage en bête monstrueuse. Dans cette forme, vous bénéficiez de bonus de Santé, Vigueur et Magie et avez la capacité de vous soigner en infligeant des dégâts, ainsi que de repérer vos ennemis à travers les murs. Nul ne saurait échapper à votre fureur !

Les vampires sont particulièrement redoutables dans The Elder Scrolls Online, mais ils ne sont pas dépourvus de faiblesses, et vous devrez surveiller attentivement votre Santé et vos ressources si vous voulez tirer le meilleur parti de vos nouveaux pouvoirs, comme vous le verrez ci-dessous…

UNE MALÉDICTION ET UNE BÉNÉDICTION

Dans la Mise à Jour 26, l'équipe a également modifié la gestion des quatre niveaux de malédiction du sang. Vous pouvez augmenter votre niveau en vous abreuvant sur des PNJs, mais il décroît aussi lentement avec le temps, vous obligeant à embrasser votre côté obscur si vous souhaitez conserver vos pouvoirs les plus dangereux. Chaque niveau atteint diminue le coût de vos compétences vampiriques actives et vous donne accès à certaines passives, vous rendant plus efficace en combat. Toutefois, ce nouveau pouvoir a un prix, et l'augmentation de votre niveau de vampirisme peut entraîner les pénalités suivantes :

Réduction de la Récupération de Santé ;

Augmentation des dégâts reçus lors d'attaque de Flamme ;

Augmentation du coût des compétences non vampiriques.

« Nous voulons que le choix de jouer vampire soit délibéré et significatif et que son impact s'en ressente autant en combat qu'ailleurs, » explique Rob Garett, responsable du Gameplay d'ESO. « Comme dans les précédents jeux Elder Scrolls, être atteint de vampirisme signifie acquérir de fantastiques pouvoirs, mais également être maudit et souffrir d'une faiblesse très spécifique, le constant besoin de se nourrir des vivants dans un monde qui vous craint et vous hait le plus souvent. »

En plus de la révision de la ligne de compétences et de ses différents niveaux, l'équipe a également revu la manière dont le vampirisme interagit avec le système judiciaire. À présent, avec la Mise à Jour 26, si vous utilisez certaines compétences de vampire dans les espaces publics (tels que villages, villes, etc.), il y a de fortes chances que vous soyez repéré et que votre tête soit mise à prix. Pire encore, si votre malédiction du sang atteint le niveau quatre, de nombreux PNJs (y compris les commerçants) reconnaîtront votre malédiction et refuseront de traiter avec vous.

« L'une des façons dont nous essayons de rendre le choix de devenir un vampire plus significatif est de faire en sorte que le monde reconnaisse et réagisse à votre statut de vampire, » déclare Garrett. « Le vampirisme est redouté et rejeté par la plupart des habitants de Tamriel, il est donc logique qu'il y ait des conséquences au niveau judiciaire lorsque les riverains remarquent un visiteur atteint d'une malédiction de niveau 4, ou sont témoins d'un acte macabre à caractère ouvertement vampirique. »

Cela est similaire à la façon dont certaines compétences des nécromanciens peuvent également entraîner des problèmes… Les habitants de Tamriel ne sont décidément pas à l'aise avec les morts-vivants !

Enfin, avec la Mise à Jour 26, l'équipe a complètement révisé les animations lorsque vous vous nourrissez de PNJs, en jouant une scène coupée unique chaque fois que vous drainez la vie d'une nouvelle victime. Cela ressemble à la façon dont la Lame de malheur de la Confrérie noire fonctionne, et comme vous vous en doutez, il s'agit d'un acte brutal et sanglant !

La manière dont vous choisissez de traiter votre malédiction dépend entièrement de vous, et il existe de multiples façons de jouer un vampire. Vous nourrirez-vous de populations entières pour entretenir votre puissance ? Ou bien serez-vous un monstre plus charitable et ne prendrez-vous que ce dont vous avez besoin ?

« Certains joueurs décideront que le vampirisme n'est pas pour eux, et ce n'est pas grave, » explique Garrett. « Le choix n'a pas forcément à être facile. Mais nous espérons que cette Mise à Jour rendra l'expérience plus riche et plus satisfaisante pour les amateurs de vampires. »