The Elder Scrolls Online: Greymoor, énigmes et Antiquités se dévoilent dans une nouvelle bande-annonce

Après un petit aparté concernant la date de sortie de The Elder Scrolls Online: Greymoor, qui a finalement seulement été reportée d'une semaine sur chaque plateforme, il est désormais temps pour Bethesda et ZeniMax Online Studio de promouvoir les nouveautés de l'extension, à commencer par le système d'Antiquités.

S'il vous fallait une bonne raison pour fouiller Tamriel de fond en comble, la voilà, car avec ce système, vous allez devoir résoudre des énigmes via des mini-jeux, liés à des lignes de compétences inédites, et utiliser des cartes au trésor afin de dénicher des reliques du passé, vous en mettre plein les poches et agrandir votre collection en tant que membre du Cercle des Antiquaires.

Par ailleurs, une bande-annonce dédiée au Cœur noir de Skyrim avait été diffusée à la toute fin mars, servant à présenter le cadre global de notre voyage à Bordeciel, le tout narré par Lyris Titanborn, dont il faudra se passer de la voix française au lancement. Des visuels sont aussi à retrouver en page suivante.

La date de sortie de The Elder Scrolls Online: Greymoor est fixée au 26 mai sur PC et Mac, puis au 9 juin sur PS4 et Xbox One.