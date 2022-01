The Elder Scrolls Online : la saga L'Héritage des Brétons, l'extension High Isle et le DLC Ascending Tide présentés

C'est comme prévu ce jeudi soir que Bethesda et ZeniMax Online Studios ont présenté ce qui attend les joueurs de The Elder Scrolls Online en 2022. Le teasing nous laissait penser que l'action prendrait place dans la Mer abécéenne, et pour être plus précis, nous nous rendrons dans l'archipel des Systres composé de 4 îles au cours de cette saga nommée L'Héritage des Brétons, qui n'aura pas comme toile de fond des conflits daédriques, mais une intrigue plus politique. Et parmi ces nouveaux territoires entièrement inédits encore jamais foulés dans les précédents jeux, le Chapitre sortant en juin prochain nous emmènera sur l'île-Haute, d'où le nom de cette extension qui est en anglais High Isle. Pour ne pas changer, une cinématique CGI a posé les bases et l'ambiance de cette histoire annuelle.

Cette fois, nous avons droit au retour du trio de personnages classiques représentant les joueurs, à savoir le Nordique, l'Elfe et évidemment le Bréton, qui travaillent ensemble et se retrouvent nez à nez avec l'antagoniste principal de cette saga : le Seigneur Ascendant, qui est à la tête d'une société secrète baptisée l'Ordre Ascendant. Peu de détails ont été donnés durant la présentation, si ce n'est que les évènements de la Guerre des Trois étendards favorisent les manigances à la cour entre les élites. L'inspiration médiévale et féodale est forte après tout. En plus de l'île-Haute, nous visiterons également l'île d'Amenos, une prison à ciel ouvert. High Isle sortira le 6 juin 2022 sur PC, Mac et Stadia, tandis que les possesseurs de PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One devront patienter jusqu'au 21 juin. Une quête prologue gratuite sera mise en ligne avant ça pour donner un avant-goût.

Mais avant cela, le DLC Ascending Tide proposera deux nouveaux donjons à compter du 14 mars sur ordinateurs et Stadia, et du 29 mars sur consoles. Deux autres contenus suivront d'ici la fin de l'année, comme d'habitude. Et pour ne pas changer, il a été rappelé qu'il est possible d'y jouer directement sans devoir rattraper les précédentes histoires.

Du côté des nouveautés, deux nouveaux PNJ servant de compagnon ont été introduits, la sorcière Khajiit Ember et la chevalière brétonne Isobel, ainsi qu'un jeu de cartes à collectionner in-game ! Tales of Tribute, tel est son nom, proposera aussi bien des duels contre des personnages du jeu que de vrais joueurs en PvP, avec 4 decks de départ et un fonctionnement orienté stratégie plutôt que sur le combat pur, où chacun aura ses chances peut importe sa collection de cartes. Diverses récompenses telles que des éléments cosmétiques ou des matériaux pourront être obtenues par ce biais, ajoutant encore une nouvelle dimension à TESO.

L'HÉRITAGE DES BRÉTONS Découvrez le magnifique archipel des Systres dans L'Héritage des Brétons, la saga de l'année racontant une toute nouvelle histoire à travers toutes les parutions d'ESO en 2022, à commencer par le Pack de jeu téléchargeable The Elder Scrolls Online: Ascending Tide et le Chapitre The Elder Scrolls Online: High Isle. Pack de jeu téléchargeable Ascending Tide (le 14 mars pour PC/Mac et Stadia et le 29 mars pour les consoles Xbox et PlayStation).

Chapitre High Isle (le 6 juin pour PC/Mac et Stadia et le 21 juin pour les consoles Xbox et PlayStation).

Pack de jeu téléchargeable de donjons du 3e trimestre (titre et date à venir).

Pack de jeu téléchargeable d'histoire de zone du 4e trimestre (titre et date à venir). THE ELDER SCROLLS ONLINE: HIGH ISLE High Isle, la sortie majeure de The Elder Scrolls Online cette année, développera l'histoire en cours de L'Héritage des Brétons et apportera 30 heures de contenu exclusif. Dans ce nouveau Chapitre, vous pourrez embarquer vers l'ancienne demeure des Brétons et côtoyer les nobles et les chevaliers d'une société au bord de la guerre. High Isle vous offre une foule d'aventures inédites et de nouveautés, notamment : Une nouvelle zone présentant l'Île-Haute et l'île d'Amenos ;

Une histoire principale très élaborée, mêlant politique, honneur et intrigues, et s'inscrivant dans la saga de L'Héritage des Bretons ;

Un nouveau système baptisé « Récits de Gloires », un jeu de cartes à collectionner en jeu ;

Une nouvelle épreuve pour 12 joueurs, le « Récif des Voiles funestes » ;

Deux nouveaux Compagnons, Braise et Isobel, prêtes à se joindre à vos aventures ;

De nouveaux évènements de monde appelés Jets volcaniques - Aidez les druides géologues locaux à étudier et fermer les fissures volcaniques volatiles qui menacent les îles des Systres. ;

De nouveaux antres, donjons publics, boss de monde et une foule de quêtes indépendantes ;

Des mises à jour et amélioration de la qualité de vie. Une toute nouvelle région à explorer Le Chapitre High Isle à paraître vous donnera l'occasion de découvrir une partie de Nirn encore jamais explorée par la licence Elder Scrolls : la demeure insulaire historique de la noblesse Brétonne. Explorez l'archipel des Systres, un atoll tropical luxuriant bordé d'époustouflantes falaises blanches où se côtoient de majestueux châteaux et de denses jungles. Grâce aux deux zones uniques comprises dans le Chapitre, L'Île-Haute et Amenos, vous pourrez vous immerger dans la culture chevaleresque du peuple Bréton en explorant l'île et ses mystères, en découvrant ses vues imprenables et en accomplissant des quêtes des plus ardues. Un complot dans l'ombre L'histoire principale d'ESO: High Isle vous met en charge de découvrir les complots d'un sinistre ordre de chevaliers menaçant la paix et la sécurité de l'Île-Haute. À la tête de ce groupuscule malveillant se trouve le Seigneur Ascendant, une force mystérieuse qui cherche à reconquérir un héritage ancien. Bien que son histoire principale se suffise à elle-même, les évènements du Chapitre High Isle s'inscrivent dans la saga « L'Héritage des Brétons », débuté par le Pack de jeu téléchargeable Ascending Tide en mars et qui se poursuivra tout au long de l'année 2022. Une nouvelle façon de jouer Le Chapitre High Isle présente également un nouveau système de jeu : les Récits de Gloires, un jeu de cartes de taverne qui vous permet de vous mesurer à vos camarades de jeu et aux PNJ. Ce jeu de deck-building au rythme effréné offre aux aventuriers de Tamriel une nouvelle façon de se détendre et de jouer. Défiez des PNJ dans les tavernes de tout Tamriel ou mesurez-vous à vos camarades de jeu pour monter dans les classements et débloquer de nouveaux decks et cartes. Rendez-vous dans la taverne la plus proche et gagnez une partie pour recevoir des récompenses uniques, tels que des Succès, des objets de collection et plus encore ! Défis et récompenses exclusives Enfin, ce Chapitre apporte également une foule de défis, d'objets à collectionner et de récompenses que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur Nirn. Notamment deux Compagnons, Braise et Isobel (avec leurs propres quêtes, personnalités et compétences), de nombreux antres et donjons publics à explorer, des ensembles d'objets et des récompenses exclusives à la zone de High Isle, plus d'Antiquités, un nouveau type d'évènement de monde, une redoutable épreuve, et bien plus encore, vous attendent dans l'historique demeure des Brétons !

THE ELDER SCROLLS ONLINE: ASCENDING TIDE La saga de l'année : L'Héritage des Brétons, commence officiellement dans le premier Pack de jeu téléchargeable de donjons, Ascending Tide, présentant deux nouveaux donjons PvE redoutables : l'Aire de corail et le Regret du charpentier. Dans ces nouvelles activités PvE pour quatre joueurs, vous serez chargés d'enquêter sur les vestiges de l'ancienne et fière Marine de Toutes voiles et de prendre d'assaut un repaire côtier du mystérieux Ordre Ascendant. L'AIRE DE CORAIL Sortez le fringant Jakarn des griffes du mystérieux Ordre Ascendant avant qu'il ne soit trop tard. Associez-vous au capitaine Kaleen pour mener un raid audacieux sur l'Aire de corail et découvrez les forces obscures menaçant le noble peuple bréton. LE REGRET DU CHARPENTIER Le capitaine Za'ji a besoin de votre aide pour inspecter le chantier naval abandonné de la Marine de Toutes voiles et lutter contre les sinistres forces qui y ont élu domicile. Les prémices d'une saga qui risque de précipiter Tamriel dans une guerre sans fin vous attendent ! Au cours de ces aventures, vous croiserez certains des personnages les plus appréciés des joueurs, notamment le fringant Jakarn et le capitaine Za'ji, et vous pourrez gagner davantage de Succès, d'ensembles et d'objets à collectionner. Ce que vous trouverez dans ces mystérieux nouveaux donjons déclenchera les évènements du Chapitre High Isle à venir et aura des répercussions dans toute l'histoire de L'Héritage des Brétons. — Réunissez vos alliés ! LAMENTATION DU PERDU Gagnez de nouveaux objets d'ensembles et de collections en plongeant dans ces deux nouveaux donjons et découvrez les périls et secrets qu'ils recèlent. Vous aurez accès au Pack de jeu téléchargeable Ascending Tide dans le cadre de votre adhésion ESO Plus ou pourrez l'acheter en couronnes dans la Boutique à Couronnes en jeu à sa sortie, le 14 mars pour PC/Mac et Stadia et le 29 mars pour les consoles Xbox et PlayStation.

Pour terminer, sachez également que TESO sera localisé en espagnol en juin prochain, lors de la sortie de High Isle. En page suivante, vous pouvez retrouver les différentes offres pour acquérir le contenu de cette année. Gamesplanet propose d'ailleurs déjà de précommander l'extension à partir de 44,99 €.