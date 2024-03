The Elder Scrolls Online : les joueurs ont dépensé énormément d'argent dans le MMORPG

Sortir un MMORPG et le faire perdurer face à World of Warcraft a toujours été quelque chose de compliqué, mais Bethesda et ZeniMax ont réussi cet exploit avec The Elder Scrolls Online. Le titre est en ligne depuis maintenant 10 ans sur ordinateurs et consoles de salon avec un modèle économique qui fait des envieux.

Pour jouer à The Elder Scrolls Online, il faut d'abord l'acheter, le titre est régulièrement bradé, mais des extensions payantes sont lancées régulièrement, les joueurs les plus assidus ont tout intérêt à opter par la suite pour l'abonnement mensuel. À l'occasion de la GDC 2024, comme le rapporte MMORPG.com, le directeur du jeu Matt Firor a pris la parole pendant une conférence intitulée « 10 ans en Tamriel : le succès de The Elder Scrolls Online » afin de revenir sur toutes ces années de conception et de soutien. Il a également dévoilé pendant ce panel que les joueurs ont dépensé près de deux milliards de dollars dans TESO depuis son lancement en 2014.

Matt Firor rappelle que The Elder Scrolls Online a débuté son développement en 2007 et est disponible sur six plateformes différentes (voire sept, à l'époque où Google Stadia existait encore), le MMORPG a eu droit à 42 mises à jour, neuf extensions et 23 DLC, de quoi faire débourser pas mal d'argent aux joueurs réguliers. Cependant, le directeur du jeu ne détaille pas d'où viennent ces deux milliards de dollars dépensés : des extensions, des microtransactions, de l'abonnement mensuel ? Mystère, mais le chiffre reste très impressionnant.

The Elder Scrolls Online vient d'acceuillir la mise à jour Scions of Ithelia cette semaine, préparant le terrain pour l'extension Gold Road, attendue en juin prochain. Le MMORPG va encore perdurer, vous pouvez acheter TESO: Blackwood à partir de 19,78 € sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac et TESO Collection: Gold Road à 53,99 € sur Gamesplanet.