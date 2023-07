Epic Games Store : The Elder Scrolls Online et Murder by Numbers gratuits cette semaine, 2 autres jeux encore offerts ensuite

Nous allons ce jeudi pouvoir débloquer deux nouveaux jeux via l'Epic Games Store, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs semaines. La boutique en ligne nous offre en effet jusqu'au 27 juillet la version de base de The Elder Scrolls Online, MMORPG populaire aux multiples extensions, et l'original mélange entre picross et visual novel qu'est Murder by Numbers. Tous ceux qui ajouteront TESO à leur ludothèque cette semaine recevront d'ailleurs l'accessoire de dos Sigil of the Alliance War dans Fortnite.



Pour les présentations officielles et liens de téléchargement, ça se passe ci-dessous.

Murder by Numbers Los Angeles, 1996. Actrice de série télé policière, Honor Mizrahi devient la star d'un polar grandeur nature quand son patron est retrouvé mort quelques minutes après l'avoir mise à la porte. Faisant équipe avec SCOUT, un robot de reconnaissance jeté au rebut à la suite d'un mystérieux incident, elle est bien décidée à découvrir la vérité et prouver son innocence... Accrochez-vous : un nouveau duo de fins limiers est né ! Studios télé, cérémonies de remise de prix, discothèques de drag queens... Élucidez plusieurs meurtres sur le rythme d'une bande-son survoltée signée par le célèbre compositeur Masakazu Sugimori (Phoenix Wright: Ace Attorney, Ghost Trick et Viewtiful Joe). Démêlez un funeste complot en interrogeant une multitude de personnages tout aussi merveilleux qu'insolites, imaginés par Hato Moa (Hatoful Boyfriend). Mode des années 90 ! Musique qui décoiffe ! Ambiance survitaminée ! Blagues de mauvais goût ! Drag queens ! Voilà un avant-goût de ce qui vous attend... dans Murder by Numbers ! The Elder Scrolls Online Vivez une histoire en expansion constante dans tout Tamriel avec The Elder Scrolls Online, un RPG en ligne primé. Explorez un monde riche et vivant entre amis ou partez pour une aventure solo. Profitez d'un contrôle total de l'aspect et du style de jeu de votre personnage. Des armes que vous maniez aux compétences que vous apprenez : vos choix forgent votre destinée. Bienvenue dans un monde sans aucune limite.

La semaine prochaine, nous resterons sur le même rythme avec encore deux jeux gratuits : la compilation de jeux de stratégie Homeworld Remastered Collection et le FPS solo et ultra-rapide Severed Steel.