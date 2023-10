Epic Games Store : un gros jeu de Bethesda offert pour Halloween, The Evil Within et Eternal Threads gratuits dès maintenant

Alors que nous approchons d'Halloween, l'Epic Games Store a comme chaque année décider de nous offrir des jeux autour de l'horreur. Ainsi, jusqu'au 26 octobre 2023, nous sommes invités à récupérer gratuitement The Evil Within, l'aventure effrayante et appréciée de Tango Gameworks et Bethesda Softworks, mais aussi Eternal Threads, un jeu de réflexion narratif autour de lignes temporelles un peu moins dans le thème.

Les résumés officiels et liens de téléchargement sont disponibles ci-dessous.

The Evil Within Développé par Tango Gameworks et Shinji Mikami, créateur de la série Resident Evil, The Evil Within est l'essence même du survival horror. Dans la peau de l'inspecteur Sebastian Castellanos, faites la lumière sur une macabre tuerie de masse et découvrez un monde perverti où d'atroces créatures errent parmi les morts. Face à des horreurs indicibles et contraint de survivre avec des ressources limitées, Sebastian ne connaîtra la vérité qu'au terme d'un périple effroyable. La tension et l'angoisse atteindront des sommets tandis que vous explorerez cet univers dépravé : monstres mortels, pièges retors et rareté des ressources caractériseront cette lutte désespérée pour la survie. Les couloirs, les murs, les portes et les bâtiments entiers évoluent en temps réel pour vous piéger dans une réalité déformée où le danger peut surgir partout et à tout instant. Gardez la tête froide et visez juste... Des sueurs froides et des scènes d'action palpitantes vous attendent dans The Evil Within. Eternal Threads Le jeu raconte l'histoire de six personnages principaux à travers les différentes lignes temporelles potentiellement générées par de multiples décisions et c'est vous qui définissez comment vous les découvrirez. Vous pouvez vous concentrer sur la ligne temporelle d'un personnage, suivre ses choix à travers les différentes lignes temporelles puis revenir au début pour suivre un autre colocataire. Vous pouvez analyser l'histoire comme un expert médico-légal, observer l'issue de chaque histoire puis remonter peu à peu la ligne temporelle afin de déterminer la cause de chaque effet. Ou vous pouvez suivre un ordre chronologique et découvrir la ligne temporelle progressivement à mesure que vous influez sur les différentes décisions prises par chaque personnage.

La semaine prochaine, nous aurons la chance de débloquer définitivement Tandem: a Tale of Shadows, jeu de plateforme et de réflexion à l'ambiance mystique, et surtout The Evil Within 2, pour clore le dyptique.