15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : une offre décevante pour le jour 10, mais un très gros jeu bientôt offert pour Noël ?

L'offre du 24 décembre des 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store ne sera pas la plus mémorable de l'initiative. Pour le réveillon, Epic Games nous invite en effet seulement à récupérer Metro: Last Light Redux, un jeu déjà proposé gratuitement l'année dernière, que vous pouvez déverrouiller jusqu'à aujourd'hui 17h00.

Son résumé officiel et le lien pour l'ajouter à votre ludothèque sont disponibles ci-dessous.

Metro: Last Light Redux

Nous sommes en 2034.

Sous les ruines post-apocalyptiques de Moscou, dans les tunnels du Métro, les survivants sont assiégés par des menaces mortelles venues de l'extérieur... et de l'intérieur. Des mutants rôdent dans les catacombes sous la surface désolée et chassent dans les cieux toxiques qui la surplombent. Au lieu de s'unir, les villes-stations du Métro se déchirent pour s'emparer du pouvoir suprême, une arme surpuissante détenue dans les bunkers militaires de D6. Une guerre civile qui pourrait bien anéantir à jamais l'humanité fait rage. Vous êtes Artyom. Accablé par la culpabilité, mais plein d'espoir, vous détenez la clé de notre survie, la dernière lueur de nos heures les plus sombres...