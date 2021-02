Epic Games Store : For the King et un gros FPS surprise gratuits cette semaine, un RPG spatial offert ensuite

Ce jeudi, nous nous attendions à ce que l'Epic Games Store n'offre que For the King, déjà proposé gratuitement il y a plusieurs mois de cela. Mais la plateforme avait une petite surprise sous le coude, car Metro: Last Light Redux peut aussi être récupéré sans frais et ad vitam aeternam avant le jeudi 11 février 2021 à 17h00 ! Vu que Metro: 2033 Redux avait été offert dans le cadre des 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store, vous avez de quoi débuter la trilogie dans les meilleures conditions.

Pour les présentations et les liens de téléchargement, ça se passe ci-dessous.

For The King For The King vous met à l'épreuve avec un mélange habile de stratégie, de combats au tour par tour et d'éléments rogue-like. La génération procédurale des cartes, des quêtes et des événements confère un caractère unique à chaque partie. Explorez Fahrul en solo ou coopérez avec d'autres joueurs, en local ou en ligne. Metro: Last Light Redux Nous sommes en 2034. Sous les ruines post-apocalyptiques de Moscou, dans les tunnels du Métro, les survivants sont assiégés par des menaces mortelles venues de l'extérieur... et de l'intérieur. Des mutants rôdent dans les catacombes sous la surface désolée et chassent dans les cieux toxiques qui la surplombent. Au lieu de s'unir, les villes-stations du Métro se déchirent pour s'emparer du pouvoir suprême, une arme surpuissante détenue dans les bunkers militaires de D6. Une guerre civile qui pourrait bien anéantir à jamais l'humanité fait rage. Vous êtes Artyom. Accablé par la culpabilité, mais plein d'espoir, vous détenez la clé de notre survie, la dernière lueur de nos heures les plus sombres...

La semaine prochaine, c'est le jeu de rôle intergalactique à l'ambiance rétro Halcyon 6: Starbase Commander qui sera offert. Epic Games aura-t-il une autre surprise pour nous à ce moment-là ?

