Epic Games Store : retour sur les gros chiffres de l'année 2020 en une infographie, de premières nouveautés confirmées pour 2021

L'Epic Games Store existe depuis décembre 2018, et il a vite bousculé l'hégémonie de Steam en cours depuis plusieurs années. Part des recettes reversées aux développeurs plus importante, jeux offerts toutes les semaines, avant-premières, soldes coup de poing, la plateforme a su frapper fort pour se démarquer et se créer une communauté, à tel point qu'elle est incontournable aujourd'hui.

Forcément, cela se ressent sur les chiffres, et Epic Games a tenu à faire le point sur son année 2020 avec une infographie enrichissante. Sur les 12 derniers mois, il y a donc eu plus de 160 millions de clients différents sur PC pour plus de 700 millions de dollars dépensés. Ils ont téléchargé 749 millions de jeux gratuits, les 103 titres offerts représentant une valeur commerciale de 2 403 $. Les fameux Codes Créateurs ont été utilisés 4 269 208 fois pour soutenir des joueurs de plus de 235 pays et territoires, et parmi les jeux les plus populaires de l'EGS, nous retrouvons Fortnite, Rocket League, mais aussi Snowrunner, Rogue Company et même Satisfactory.

La nouvelle année a débuté il y a quelques semaines, et quoi de mieux pour bien la commencer que de vous annoncer que nous continuerons de vous proposer des jeux gratuits hebdomadaires sur l'Epic Games Store en 2021 ! Cette dernière année a été enrichissante sur tellement de points pour nous, et nous avons hâte de partager les détails de 2020. Au regard de tout ce qu'il s'est passé sur l'Epic Games Store en 2020, nous souhaitions prendre le temps de remercier tous nos partenaires qui nous ont aidés à offrir du bonheur à tant de joueurs à travers le monde. S'adapter à des changements constants n'est pas chose facile et nous sommes reconnaissants envers cette communauté de développeurs, d'éditeurs, de joueurs et de créateurs. Grâce à cette communauté, l'Epic Games Store a vu une croissance d'engagement global historique. Il y a maintenant plus de 160 millions d'utilisateurs PC sur l'Epic Games Store. Les utilisateurs actifs quotidiens ont augmenté de 192%, atteignant 31,3 millions d'utilisateurs quotidiens actifs, avec un pic à 13 millions d'utilisateurs simultanés cette année (contre 7 millions en 2019). Le nombre mensuel d'utilisateurs actifs est passé de 32 millions en 2019 à 56 millions. Cette hausse du nombre de joueurs a également entraîné une augmentation en achats et en temps de jeu ! En 2020, les clients de l'Epic Games Store sur PC ont dépensé plus de 700 millions de dollars. Les jeux de tierce partie en représentent 37%, soit 265 millions de dollars. L'année dernière, le temps de jeu en heures de la communauté de l'Epic Games Store a augmenté de 70%, avec un temps de jeu total de 5,70 milliards d'heures en 2020, contre 3,35 milliards d'heures en 2019. Nous cherchons à vous offrir plus de titres dans la boutique en créant des partenariats avec plus de développeurs et en intégrant leurs titres à l'écosystème Epic Games. L'Epic Games Store est passé de 190 jeux en 2019 à 471 en 2020. Nous avons sorti 103 jeux gratuits hebdomadaires, et beaucoup d'entre eux ont pris leur place dans la boutique. En 2021, nous allons rapidement étendre le catalogue de nouveaux titres disponibles sur l'Epic Games Store en fournissant aux développeurs des outils d'auto-édition pour la plateforme EGS. Nous dévoilerons plus de détails à ce sujet prochainement.

Le point a aussi été fait sur la boutique en elle-même, qui va être améliorée en 2021 avec des optimisations pour la liste de souhaits, une refonte des réseaux sociaux, des Succès, des profils de joueurs et plus encore. Si vous préférez les consoles, Assassin's Creed Valhalla, l'un des titres les plus populaires de l'EGS, est disponible à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.

