Epic Games Store : une infographie revient sur les gros chiffres de l'année 2022, les nouveautés de 2023 teasées

Nous sommes en mars, mais certains sont encore en train de regarder ce qui s'est passé en 2022. C'est le cas des Oscars, qui récompenseront les meilleurs films de l'année passée ce week-end, et d'Epic Games, qui vient de se jeter des fleurs en célébrant la réussite de son Epic Games Store sur l'année écoulée.

Comme l'année dernière, il nous propose une riche infographie revenant sur les prouesses du concurrent direct à Steam. La boutique a ainsi accueilli plus de 230 millions de clients depuis sa création, avec toujours 68 millions d'actifs mensuels en décembre. Un total de 820 millions de dollars ont été dépensés par les joueurs en 2022, qui ont en contrepartie pu bénéficier de plus de 99 jeux gratuits, d'une valeur totale de 2 240 $ et au score Metacritic moyen de 75 %, récupérés plus de 700 millions de fois au total.

Du côté des fonctionnalités, la plateforme a accueilli cette année des classements et sondages basés sur les avis des joueurs, des options de navigation et de classement simplifiées, ou encore un contrôle parental plus poussé. Que prévoit maintenant Epic Games pour 2023 ? Il a en tête d'améliorer les performances de l'application et réduire les temps de chargement, renforcer sa compatibilité avec les services live et ceux d'inscription proposés par des tiers (Prime Gaming, EA Play et le Game Pass en ligne de mire ?), et de mettre à disposition des éditeurs des hubs communautaires pour communiquer et échanger autour de leurs productions. Et, oui, rassurez-vous, « le programme de jeux gratuits hebdomadaires continuera en 2023 » !

L'année 2023 démarre en beauté pour Epic Games et l'Epic Games Store, et nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Comme à notre habitude, nous allons revenir sur l'année qui vient de s'écouler et passer en revue les fonctionnalités les plus attendues ainsi que les jeux à venir. Nous sommes fiers d'appartenir à cette communauté florissante de développeurs, éditeurs, joueurs, créateurs qui ont rendu l'année passée très spéciale à nos yeux. Il y a maintenant plus de 230 millions d'utilisateurs PC de l'Epic Games Store, un chiffre en augmentation de 36 millions par rapport à 2021. Cela fait un total de 723 millions de comptes Epic multiplateforme. En 2022, le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a culminé à 34,3 millions tandis que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels est passé de 62 millions à 68 millions par rapport à l'an dernier. Les éditeurs et les développeurs ont introduit 626 nouveaux titres PC dans la boutique en 2022, ce qui porte le nombre total à 1 548 jeux. C'est plus que les années précédentes, et cela représente une augmentation conséquente par rapport au nombre de jeux proposés en 2021. Les joueurs ont dépensé 355 millions de dollars dans des applications tierces, soit une augmentation annuelle de 18%. En incluant les jeux d'Epic, ce montant atteint 820 millions de dollars en 2022, une baisse de 2% par rapport à 2021. Les jeux gratuits de l'Epic Games Store ont connu, une nouvelle fois, une excellente année en 2022. De nombreux développeurs et éditeurs se sont joints à nous pour offrir 99 jeux gratuits d'une valeur de 2 240 dollars. Parmi eux, 70 jeux gratuits ont battu leur record de pic d'utilisateurs simultanés sur PC, avec une augmentation de 25 fois leur record absolu en moyenne ! L'année dernière, près de 700 millions de jeux gratuits au total ont été obtenus par les joueurs, permettant à un public plus large et nouveau d'essayer ces titres. Lancement des outils d'auto-édition et du système de classification de l'IARC !

Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement de nos outils d'auto-édition 1.0, issus d'une version en bêta fermée. Grâce à ces nouveaux outils (que vous pouvez trouver sur le Developer Portal d'Epic), notre catalogue de jeux et d'applications connaîtra une croissance exponentielle. Ces outils permettent d'ajouter facilement des produits PC éligibles directement sur l'Epic Games Store et de les présenter à un public considérable à l'échelle mondiale. Les partenaires utilisant les outils d'auto-édition continueront de bénéficier de notre partage des recettes avantageux de 88%/12%. Ils pourront alternativement utiliser leur propre solution d'achat intégré pour leurs produits. L'Epic Games Store est le meilleur endroit pour publier votre jeu et vous assurer que les contrôles parentaux adaptés à votre région sont appliqués grâce à notre nouvelle intégration IARC. Cette solution mondiale offre aux éditeurs un accès facilité et gratuit aux classifications par âge ESRB, PEGI, GRAC, USK et ASK, le tout à partir de notre Developer Portal. Outre le lancement de ces nouvelles fonctionnalités incroyables pour les développeurs, nous proposons aussi des services de localisation gratuits pour les pages produits de l'Epic Games Store (disponible sur demande). Pour plus d'informations, notamment sur les exigences en matière de distribution et les fonctionnalités des outils, consultez notre article de blog. Fonctionnalités de l'Epic Games Store implémentées en 2022

En 2022, notre équipe de développement a travaillé d'arrache-pied pour améliorer la qualité de vie de nos joueurs et partenaires développeurs. Voici une rétrospective des nouveautés les plus importantes : Ajout des classements et des sondages fondés sur les avis des joueurs permettent à ces derniers de partager directement leurs retours et avis sur les jeux du moment avec la communauté de l'Epic Games Store ;

Amélioration de la recherche pour trouver des jeux plus rapidement dans la boutique et votre bibliothèque ;

Amélioration de la navigation dans la boutique et votre bibliothèque, avec des filtres plus nombreux et mieux adaptés ;

Ajout de dossiers et de favoris dans la bibliothèque pour vous aider à organiser vos collections et vous permettre d'accéder à vos jeux préférés plus vite ;

Lien direct entre la page des jeux et la bibliothèque pour aller en un clic de la page du produit à celle du jeu dans votre bibliothèque et le télécharger ou y jouer en un clin d'œil ;

Amélioration des listes de la boutique :

Meilleures ventes, Les mieux notés, Les plus joués et Jeux à venir les plus ajoutés à la liste de souhaits.

Lancement des outils interplateforme pour PC dans le cadre des Epic Online Services pour permettre à nos partenaires de s'assurer que les joueurs des différentes versions PC peuvent jouer ensemble, quelle que soit la plateforme d'achat ;

Contrôle parental poussé et possibilité d'avoir des comptes limités pour offrir une expérience d'achat adaptée aux jeunes joueurs et permettre aux parents de porter leur attention sur la sécurité, l'accès aux contenus, la confidentialité et les autorisations d'achat. Que réserve l'année 2023 aux utilisateurs de l'Epic Games Store ?

Cette année, notre priorité numéro 1 est la performance du lanceur, mais nous avons également l'intention de faire évoluer l'Epic Games Store de bien des façons. Les objectifs 2023 comprennent (mais sans s'y limiter) : Amélioration des performances du lanceur axée sur des temps de chargement plus courts, ainsi qu'une attention portée à l'expérience utilisateur de bout en bout sur l'ensemble du lanceur ;

Assistance pour les services et produits live, et les services d'inscription proposés par des éditeurs tiers ;

Hubs de contenus en parallèle des pages produits. Ces hubs offriront aux éditeurs un nouveau lieu de partage où ils pourront parler avec les utilisateurs de leurs produits et services en ligne à venir et en cours, des actualités des développeurs et des mises à jour de leurs applications, le tout dans un format d'article exhaustif ;

Enfin, nous sommes heureux de confirmer que le programme de jeux gratuits hebdomadaires continuera en 2023 ! Les jeux qui arrivent sur l'Epic Games Store

Cette année promet d'être fantastique pour le monde du jeu vidéo, notamment grâce à l'arrivée d'énormes titres sur l'Epic Games Store. Vous pouvez même déjà en ajouter certains à votre liste de souhaits ! Voici quelques titres qui vous donneront envie : Si vous achetez ou téléchargez des jeux ou applications depuis le lancement de notre boutique en 2018, nous souhaitons vous dire un grand merci ! Nous sommes touchés par votre soutien continu et nous avons hâte de vous présenter un éventail d'expériences et de jeux passionnants créés par de nombreux partenaires en développement et édition en 2023.

Une belle année pour l'Epic Games Store, même si les dépenses ont été légèrement inférieures à 2021 : voyons désormais comment il s'en sortira en 2023.