16 jeux gratuits de l'Epic Games Store : une seizième et dernière offre qui nous plonge dans l'enfer de la guerre

Tout a une fin, ce qui est le cas à présent pour les 16 jeux gratuits de l'Epic Games Store. Après avoir (à nouveau) offert Kingdom Come: Deliverance, c'est une tout autre époque historique qui est cette fois couverte avec Hell Let Loose, un FPS se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale, initialement développé par Black Matter et édité par Team17. Puisqu'il s'agit de la dernière offre avant le retour à un rythme normal hebdomadaire, vous avez jusqu'au jeudi 9 janvier à 17h00 pour le récupérer.

Vous trouverez ci-dessous la description et le lien vers la page du jeu pour l'ajouter à votre compte :

HELL LET LOOSE

Joignez-vous à l'expérience toujours plus enrichissante de Hell Let Loose : un FPS sur la Deuxième Guerre mondiale avec des combats épiques de 100 joueurs, des unités d'infanterie, des chars, des artilleries, une première ligne qui évolue de façon dynamique et un metagame unique inspiré des jeux de stratégie en temps réel.

Participez aux batailles emblématiques du front de l'Ouest, comme Carentan, Omaha Beach, Foy, et bien d'autres. Vous n'avez jamais vu un combat de cette envergure... Comparé à la marche lente et inévitable des chars sur le champ de bataille et les lignes de ravitaillements cruciales qui approvisionnent le front, vous n'êtes qu'un rouage de l'énorme machine de la guerre interarmes. Hell Let Loose vous entraine dans le chaos de la guerre : les joueurs peuvent contrôler les véhicules, la première ligne évolue de façon dynamique, et le gameplay est concentré sur le travail d'équipe qui détermine l'issue des combats.

Avec plus de 9 cartes crées à partir d'authentiques images de reconnaissance et de données satellites, le champ de bataille est divisé en secteurs à capturer pour un gameplay unique qui oppose deux forces de cinquante joueurs dans un combat à mort (que ce soit sur un champ, un pont, en forêt ou en ville) avec une première ligne en évolution constante. Quand un secteur est capturé, des munitions, des hommes, ou du carburant seront générés pour votre équipe, ce qui crée un metagame complexe et influe sur la marche vers la victoire de votre équipe.