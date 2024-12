16 jeux gratuits de l'Epic Games Store : un jeu d'action pas si vieux pour la quatorzième offre

Après avoir proposé [REDACTED] (oui, c'est son nom), les 16 jeux gratuits de l'Epic Games Store terminent 2024 avec un titre paru il y a bientôt trois ans déjà et signé Sloclap, Sifu. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir cette production faisant la part belle au kung-fu, c'est donc le moment. Vous avez jusqu'à l'année prochaine pour en profiter, l'offre se terminant ce mercredi 1er janvier 2025 à 17h00.

Vous trouverez ci-dessous la description et le lien vers la page du jeu pour l'ajouter à votre compte :

SIFU

Une seule vie est-elle suffisante pour maîtriser le kung-fu ?

Dans Sifu, que vous incarniez un homme ou une femme, vous méditerez sur cette question au cours de votre quête de vengeance où vous traquerez les assassins de votre famille. Seul contre tous, aucun allié, des hordes d'ennemis, et une mystérieuse amulette qui vous ramène à la vie à chaque trépas. Mais, prenez garde ! Votre arme secrète a un prix : la vieillesse et ses conséquences.

L'apprentissage par le feu

Vos ennemis n'attendent pas leur tour et ne dévoilent pas leurs intentions. Esquivez, contrez, frappez, utilisez des combos et devenez fluide comme l'eau en progressant à travers des paysages captivants. Apprenez à maîtriser votre art, que ce soit au cours d'un combat dans la fosse d'une boîte de nuit, d'une course-poursuite à travers une galerie d'art branchée, ou en escaladant une tour vertigineuse.

S'adapter pour survivre

Vous positionner judicieusement et utiliser l'environnement à votre avantage sont la clé de votre survie. Utilisez tout ce qui se trouve à votre disposition : objets à jeter, armes de fortune, fenêtres et rebords. La chance n'est pas de votre côté et vous ne serez pas épargné.

L'entraînement ne se termine jamais

Le kung-fu est une porte vers le corps et l'esprit, et sa maîtrise prend toute une vie. Apprenez de vos erreurs, déverrouillez des compétences uniques et trouvez la force en vous de maîtriser les techniques dévastatrices du kung-fu Pak-Mei.

Nouveau contenu disponible | Entrez dans les arènes

Vous avez attrapé le virus du kung-fu ? L'extension Arenas gratuite apporte un tout nouveau mode de jeu, comprenant 15 zones dynamiques et 120 défis qui viendront mettre votre maîtrise du kung-fu à l'épreuve ! Équipez-vous pour vous absorber dans d'incroyables combats, affronter des adversaires sanguinaires et saisir la moindre opportunité d'affiner vos compétences.