16 jeux gratuits de l'Epic Games Store : un roguelike censuré pour la treizième offre

Après Orcs Must Die! 3, les 16 jeux gratuits de l'Epic Games Store sont de retour avec une production signée Striking Distance Studios, mais qui n'est pas The Callisto Protocol bien qu'elle se déroule sur cette même lune. C'est le roguelike et spin-off [REDACTED] paru en octobre dernier et aussi connu sous le nom de Project Birdseye qui est donc offert jusqu'à ce mardi 31 décembre à 17h00.

Vous trouverez ci-dessous la description et le lien vers la page du jeu pour l'ajouter à votre compte :

[REDACTED]

Votre mission est simple : atteindre la dernière capsule de sauvetage et fuir.

Black Iron, un établissement pénitentiaire dernier cri situé sur Callisto, l'une des lunes glacées de Jupiter, se retrouve envahi par des hordes de détenus infectés. En votre qualité de modeste garde de prison, votre mission est simple : atteindre la dernière capsule de sauvetage et vous en tirer indemne.

Balayez des dizaines d'ennemis uniques sur votre chemin, échappez aux dangers que l'environnement lui-même vous réserve et déployez tous les moyens pour mettre les voiles. Mais méfiez-vous, car vous n'êtes pas le seul à chercher la porte de sortie. Vos adversaires – un concierge cinglé, un violent gangster, une cuistot meurtrière et d'autres personnages hauts en couleur – se feront une joie de piétiner votre dépouille pour survivre.

La capsule ne dispose que d'une seule place ; à vous de faire en sorte qu'elle vous revienne.

UNE MORT, UNE LEÇON

Dans REDACTED, mourir n'est qu'une occasion d'apprendre. Recommencez de zéro à chaque run, étoffez votre équipement à l'aide de puissantes expériences, de plans d'armes et de divers bonus pour vous frayer un chemin à travers Black Iron. Après chacune de vos (nombreuses) morts, utilisez votre butin durement gagné pour acheter des armes, des combinaisons et des compétences permanentes. Gagnez en force, élaborez de nouvelles stratégies et tentez de vous échapper !

TRIOMPHEZ DE VOS RIVAUX

D'autres en dehors de vous ont survécu à l'épidémie initiale et ils n'hésiteront pas à faire couler le sang pour atteindre la capsule de sauvetage. Une poignée de prisonniers et même vos propres collègues tenteront de vous mettre des bâtons dans les roues en lançant des attaques à distances ou en vous provoquant en duel. Vous devrez les devancer, riposter et les affronter en personne pour vous en tirer sain et sauf.

AFFRONTEZ VOTRE PROPRE CADAVRE

Lorsque vous mourez, vous laissez derrière vous bien plus qu'une simple carcasse en uniforme. Vainquez le corps ranimé du dernier garde à avoir succombé aux dangers de la prison pour gagner une puissante expérience. Mais méfiez-vous, car ce ne sera pas une promenade de santé : le garde zombie a l'équipement qu'il possédait au moment de sa mort et cache même quelques atouts dans sa manche pour corser la difficulté.

QUITTE OU DOUBLE

Ça y est : vous avez élaboré la configuration parfaite, battu tous les boss, écrasé vos rivaux, tué votre propre cadavre, trouvé tous les dossiers... et vous voilà devant la dernière capsule de sauvetage. Certes, vous pourriez tout plaquer pour goûter enfin à la liberté... ou risquer le tout pour le tout dans un dernier run hardcore. Si vous échouez, vous perdrez votre équipement, vos compétences, vos combinaisons et vos armes. Mais si vous réussissez, vous débloquerez de nouvelles pièces d'équipement plus puissantes et permanentes.

LE PUNK NOUVELLE GÉNÉRATION

Une attitude irrévérencieuse, une présentation unique en son genre, une direction artistique façon visual novel et une bande-son punk arcade à 180 bpm composée par Mutato Muzika viennent toutes rehausser l'atmosphère SF et l'action effrénée de REDACTED.