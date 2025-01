16 jeux gratuits de l'Epic Games Store : une quinzième offre médiévale loin d'être inédite

Les 16 jeux gratuits de l'Epic Games Store tirent sur la fin et ces offres annuelles pendant la période des fêtes n'ont pas spécialement été riches en grosses productions. Après le très bon Sifu, c'est Kingdom Come: Deliverance qui peut être récupéré jusqu'à ce jeudi 2 janvier 2025 à 17h00, du moins si vous ne l'avez pas déjà. En effet, il avait été offert en 2020 et n'est déjà plus tout jeune, sa suite arrivant sous peu.

Vous trouverez ci-dessous la description et le lien vers la page du jeu pour l'ajouter à votre compte :

KINGDOM COME: DELIVERANCE Vous incarnez Henry, le fils d’un forgeron. La guerre civile faisant rage, vous assistez impuissant à l’assaut des mercenaires qui surgissent pour détruire votre village et massacrer vos amis et votre famille. Après avoir échappé de justesse à la violente offensive, vous vous saisissez de votre épée et partez riposter. Vengez la mort de vos parents et apportez votre aide pour repousser les oppresseurs ! La Bohême, située au cœur de l’Europe, est une région dotée d’une grande richesse culturelle, de filons d’argent pur et de châteaux à perte de vue. La mort du bien-aimé souverain, l’Empereur Charles IV, a plongé le royaume dans une période sombre. Depuis, le joyau du Saint Empire Romain est en proie à la guerre, la corruption et la discorde. C’est Venceslas, l’un des fils de Charles, qui a hérité de la couronne. À la différence de son père, Venceslas, est un monarque naïf, indulgent et dépourvu de véritable ambition. Son demi-frère et roi de Hongrie, Sigismond le Renard Roux, a bien senti cette faiblesse. Prétextant une visite de courtoisie, Sigismond se rend en Bohême pour y capturer son demi-frère. Désormais sans roi pour la gouverner, la Bohême est exploitée sans complexe par Sigismond qui s’accapare ses richesses. Au milieu de ce chaos, vous incarnez Henry, le fils d’un forgeron. Votre vie paisible change radicalement après la destruction de votre village natal par des mercenaires commandés par Sigismond en personne. Par chance, vous êtes l’un des rares survivants de ce massacre. N’ayant plus ni foyer, ni famille, ni avenir, vous vous mettez au service du Seigneur Radzig Kobyla qui organise la résistance contre l’envahisseur. Le destin vous implique dans ce conflit sanglant, vous entraînant dans cette violente guerre civile, et vous devrez alors partir au combat pour décider du sort de la Bohême.

Kingdom Come: Deliverance II est lui attendu le mois prochain et peut être précommandé au prix de 53,99 € chez Gamesplanet.