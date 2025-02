Epic Games Store : les gros chiffres de 2024 dévoilés

Pour bien débuter l'année 2025, Epic Games dévoile une rétrospective de 2024 pour l'Epic Games Store, sa boutique en ligne de jeux vidéo qui tente de faire de l'ombre à Steam. L'EGS compte désormais « plus de 295 millions d'utilisateurs PC », c'est 25 millions de plus que l'année précédente, avec un total de 898 millions de comptes multiplateformes (+ 94 millions).

Ces nombreux joueurs passent du temps sur l'Epic Games Store, avec 2,68 milliards d'heures de jeu cumulées en 2024. La boutique a accueilli 1 100 nouveaux jeux, c'est évidemment bien moins que Steam, mais Epic Games met en avant ses programmes Avant-premières Epic, Maintenant sur Epic et Launch Everywhere with Epic, ce dernier offre aux développeurs « une réduction du taux de redevance de 5 % à 3,5 % sur toutes les plateformes et boutiques pour les jeux Unreal Engine éligibles publiés sur l'Epic Games Store à partir de 2025 ». Voici d'autres chiffres intéressants :

Chiffre d'affaires et engagement 74 millions d'utilisateurs actifs mensuels en décembre 2024

1,09 milliard de dollars dépensés par les joueurs PC sur l'Epic Games Store

255 millions de dollars dépensés par les joueurs sur des jeux PC tiers dans l'Epic Games Store Jeux gratuits 89 jeux gratuits offerts

595 millions de jeux gratuits réclamés

2 229 $ de valeur totale par joueur

76 % de score moyen sur tous les jeux gratuits Meilleurs jeux PC en 2024 Mythique : Genshin Impact

Rocket League

Honkai : Star Rail

Grand Theft Auto V

Fortnite Légendaire : Wuthering Waves

EA SPORTS FC 24

Destiny 2

Fall Guys

Alan Wake 2 Epic : EA Sports FC 25

Red Dead Redemption 2

Cyberpunk 2077

Les Sims 4

Black Myth: Wukong

Dead by Daylight

Satisfactory

Warframe

Farming Simulator 2022

Dead Island 2

Epic Games rappelle qu'en 2025, il va continuer de mettre l'accent sur son application EGS pour Android et iOS, les utilisateurs pourront retrouver sur toutes les plateformes des applications sans rapport avec les jeux vidéo, des cadeaux, un nouveau gestionnaire de téléchargement et des préchargements sur PC et Mac, ou encore des fonctionnalités sociales multiplateformes. L'Epic Games Store accueillera en 2025 pas mal de gros jeux, notamment Assassin's Creed Shadows, Subnautica 2, Dying Light: The Beast, Killing Floor 3, The Alters, Borderlands 4, Cronos: The New Dawn, Split Fiction, Anno 117: Pax Romana ou encore John Carpenter's Toxic Commando, sans oublier les titres déjà disponibles comme Kingdom Come: Deliverance II et Civilization VII.

Vous pouvez également retrouver un tas de jeux vidéo en promotion sur Gamesplanet.