Epic Games Store : rétrospective et gros chiffres de fréquentation pour 2021, les nouveautés à venir en 2022 teasées

Nous sommes bientôt en février et 2021 peut paraître déjà loin, mais Epic Games a décidé de dévoiler les chiffres majeurs de l'Epic Games Store pour l'année passée via une infographie cette semaine. Bien qu'il y ait « seulement » 917 jeux en vente sur la boutique, il y a eu 194 millions d'utilisateurs sur PC en 2021, dont jusqu'à 13,2 millions en simultané : c'est moitié moins que le record de Steam, mais cela reste impressionnant. Sinon, 89 jeux gratuits qui ont été récupérés 765 millions de fois et 4 752 626 de codes de créateurs ont été utilisés lors des achats. Et globalement, tous les chiffres de fréquentation sont en hausse par rapport à 2020.

L'Epic Games Store veut maintenant poursuivre sa croissance avec plusieurs nouveautés en 2022. La plateforme devrait accueillir du chat vocal par groupe pour continuer à discuter sans être en cours de partie, des hubs communautaires pour suivre l'actualité des projets, des classements et sondages fondés sur les avis des joueurs et une optimisation de la vitesse et la performance du launcher. Tout est expliqué par Epic ci-dessous.

2022 vient de débuter et c'est l'occasion de revenir sur ce qui s'est passé sur l'Epic Games Store en 2021. Tout comme l'année dernière, nous avons examiné toutes les données et nous les avons synthétisées en une rétrospective. La croissance de l'Epic Games Store a continué en 2021 et nous avons hâte de vous révéler ce que nous vous réservons en 2022.

Nous sommes fiers d'appartenir à une communauté florissante de développeurs, éditeurs, joueuses et joueurs, créatrices et créateurs qui ont fait de 2021 une autre belle année pour nous. Il y a maintenant plus de 194 millions d'utilisateurs PC de l'Epic Games Store, un chiffre en augmentation de 34 millions par rapport à 2020. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiennement a culminé à 31,1 millions et le nombre d'utilisateurs simultanés a culminé à 13,2 millions. Le pic d'utilisateurs actifs mensuels en décembre a atteint 62 millions en décembre, une augmentation de 11 % par rapport au pic de 56 millions de l'année précédente.

Les joueurs ont acheté plus de jeux et y ont joué plus longtemps en 2021. Nous avons maintenant 917 titres en vente sur l'Epic Games Store, un chiffre représentant presque le double de ce que nous offrions à nos clients en 2020. Notre communauté a dépensé près de 840 millions de dollars américains sur la boutique en 2021, une augmentation de 20 % par rapport à 2020. Les jeux de tierces parties ont constitué 36 % de toutes les ventes avec plus de 300 millions de dollars de dépenses par les joueurs et les joueuses, une augmentation de 12 % par rapport à 2020.

Nous avons continué d'offrir des jeux gratuits chaque semaine. De nombreux développeurs et éditeurs ont participé tout au long de l'année en offrant 89 jeux gratuits d'une valeur de 2 120 dollars. Plus de 765 millions de jeux gratuits ont été récupérés par les joueurs, permettant à un tout nouveau public d'essayer ces titres. 76 jeux gratuits ont battu leur record de pic d'utilisateurs simultanés sur PC, avec 13 fois leur record absolu en moyenne ! C'est le signe d'un engagement remarquable.

Les soldes des fêtes de fin d'année ont été plus importantes que jamais. Plus de 31 millions de personnes ont participé à l'événement, acquérant plus de 159 millions d'objets au cours de ce dernier, une augmentation de 14 % par rapport aux soldes des fêtes de fin d'année de 2020.

Si vous avez joué à un jeu de l'Epic Games Store en 2021, vous faites partie d’avez contribué à une communauté qui a passé 6,2 milliards d'heures en jeu. Nous espérons que vous avez passé de bons moments.

Fonctionnalités de la boutique implémentées en 2021

La fonctionnalité la plus attendue sur la boutique a été le panier d'achat, que nous avons lancé en décembre. Les joueurs peuvent désormais ajouter jusqu'à 50 éléments à leur panier à tout moment. Nous avons aussi implémenté les succès Epic et ajouté une page de profil de succès pour permettre aux joueurs de suivre leur progression. Pour l'instant, 25 titres sont compatibles.

Nous avons également apporté les mises à jour suivantes :

Remise à niveau de la Refonte de la navigation pour vous y retrouver facilement parmi l'offre entière de l'Epic Games Store et ajout d'un nouveau moyen de lancement rapide des titres auxquels vous avez joué récemment ;

Amélioration du panneau social avec une présence améliorée pour voir à quoi vos amis sont en train de jouer ;

De nouvelles vues pour découvrir les sections « Nouvelles sorties », « Meilleures ventes » et « Bientôt disponible » ainsi que des catégories/genres pour les produits en boutique ;

Amélioration de la prise en charge de la liste de souhaits avec des notifications par e-mail pour ne jamais rater la date de sortie de votre prochain jeu préféré ;

Ajout du portemonnaie Epic Games pour les clients américains et canadiens, permettant aux joueurs de verser de l'argent directement sur leur compte Epic Games et d'effectuer facilement et rapidement leurs paiements ;

Amélioration des pages de produits qui permettent de consulter pour voir plus d'informations et de médias contenus avant d'ajouter un jeu à la liste de souhaits ou au panier d'achat ;

Nouvelle newsletter de l'Epic Games Store (inscrivez-vous depuis vos paramètres de profil) ;

Prise en charge de 43 devises, dont 13 ont été ajoutées en 2021.

Améliorations pour les développeurs et les éditeurs à venir en 2022

L'année dernière, nous avons évoqué l'amélioration des outils d'édition de l'Epic Games Store, dans l'idée d'offrir des outils complets d'auto-édition aux développeurs et éditeurs utilisant la plateforme. En août, nous avons fait un pas de géant vers cet objectif en lançant nos outils d'édition au sein d'une bêta fermée réussie.

Dans le cadre des programmes alpha et bêta fermés, nous avons accueilli des centaines de nouveaux titres à lancer sur l'Epic Games Store grâce à nos outils d'auto-édition qui seront bientôt disponibles, rendant ainsi le processus de lancement efficace et fluide pour nos partenaires. Les partenaires de l'Epic Games Store peuvent s'attendre à un lancement intégral de nos outils d'auto-édition en 2022. Nous continuerons Les joueurs de l'Epic Games Store vont bénéficier d'une sélection de jeux plus vaste alors que nous continuons d'élargir le catalogue de jeux disponibles dans la boutique afin que les joueurs de l’Epic Games Store bénéficient d’un plus grand choix de jeux.

Parmi les mises à jour clés de cette année, mention spéciale aux améliorations du Developer Portal et du jeu multiplateforme sur PC grâce aux Epic Online Services. Le jeu multiplateforme sur PC vous permettra de lancer une partie PC multijoueur avec une facilité déconcertante à travers plusieurs boutiques PC, dont Steam, l'Epic Games Store, Windows Store, GOG et bien d'autres !

Que préparons-nous pour les joueurs de l'Epic Game Store en 2022 ?

Tout d'abord, nous sommes ravis de confirmer que le programme de jeux gratuits hebdomadaires continuera en 2022.

Les succès Epic ont représenté la première étape de l'étoffement des profils des joueurs sur la boutique. Grâce aux profils, les joueurs profiteront d'un emplacement centralisé où ils peuvent pourront voir tous leurs succès, suivre leur temps de jeu à travers tous les titres de leur bibliothèque et bien plus encore.

Nous avons pris en compte les retours des joueurs concernant la bibliothèque et la gestion des téléchargements et nous allons nous pencher activement sur ces aspects pendant l'année à venir. Cela comprend la possibilité de donner la priorité à certains jeux et en mettre d'autres en file d'attente pour le téléchargement, plus d'options de filtrage et d'organisation de votre bibliothèque, vous permettant de voir une sélection plus étendue de vos jeux dans la vue bibliothèque, ainsi que la possibilité d'afficher votre bibliothèque en dehors du lanceur.

Et bien plus encore :

Poursuite de la mise en place de fonctionnalités sociales, y compris la voix sur la plateforme grâce aux groupes compatibles avec les jeux ;

Fonctionnalités communautaires, dont les classements et les sondages fondés sur les avis des joueurs Fonctionnalités pour la communauté, avec notamment des classements et des sondages effectués par les utilisateurs ;

Des hubs de jeu pour suivre les mises à jour des jeux et les actualités des éditeurs au sujet des jeux que vous détenez ou suivez ;

Arrivée progressive du portefeuille Epic dans les autres pays du monde ;

Améliorations continues de la vitesse et de la performance du lanceur.

Vous pouvez suivre tous nos progrès et toutes nos fonctionnalités à venir en ajoutant la feuille de route de l'Epic Games Store à vos favoris.

Les jeux qui arrivent sur l'Epic Games Store en 2022Des jeux exceptionnels débarqueront sur l'Epic Games Store en 2022. De nouvelles franchises ainsi que des suites très attendues pourront bientôt rejoindre votre liste de souhaits. Voici quelques titres auxquels vous pourrez jouer cette année.

Forspoken

Dying Light 2 Stay Human

S.T.A.L.K.E.R. 2

Sifu

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction

Rumbleverse

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Tiny Tina's Wonderlands

Saints Row

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Merci à celles et ceux ayant acheté ou téléchargé un jeu chez nous depuis le lancement de l'Epic Games Store. Nous allons de l'avant grâce à votre soutien continu et nous avons hâte de vous présenter un éventail d'expériences et de jeux passionnants créés par de nombreux partenaires en développement et édition en 2022.