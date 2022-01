SOLDES de l'Epic Games Store : les promotions du Nouvel An lunaire lancées, un bon d'achat de 10 € offert !

Toutes les bonnes occasions sont bonnes pour proposer des promotions sur les boutiques de jeux en ligne. L'Epic Games Store vient ainsi de lancer ses Soldes du Nouvel An lunaire, une opération qui durera jusqu'au 10 février 2022. Les offres sont nombreuses, avec notamment Battlefield 2042 à 34,79 €, Horizon: Zero Dawn Complete Edition à 24,99 €, Disco Elysium à 15,99 €, Dead by Daylight à 9,99 € et bien d'autres encore.

Envie d'une bonne raison de craquer ? Alors, sachez qu'Epic Games vous offre un bon d'achat de 10 € valable sur tous les produits affichés à 14,99 € ! Ce fameux Bon Epic vous sera attribué si vous vous abonnez au programme de communications par e-mail et aux alertes d'Epic Games avant le 27 février : si vous l'avez déjà fait par le passé, votre coupon vous sera envoyé par mail d'ici 24 heures.

« Connectez-vous et économisez » est de retour ! Nous offrons une fois de plus un bon Epic de 10 € pour l'inscription au programme de communications par e-mail et aux alertes d'Epic Games. Si vous vous abonnez entre le 27 janvier et le 27 février, vous bénéficierez non seulement des dernières informations en date sur les nouvelles sorties, les objets gratuits en jeu et les réductions, mais vous recevrez également un bon que vous pouvez utiliser lors de l'achat d'un jeu complet d'une valeur de 14,99 € ou plus sur l'Epic Games Store. Rendez-vous dans les paramètres de votre compte puis dans les préférences de communication pour vérifier votre statut d'abonnement actuel. Cela se passe de deux manières... Je suis déjà abonné(e) : parfait, merci de vous connecter avec nous ! Nous vous enverrons votre bon Epic d'une valeur de 10 € dans les prochaines 24 heures. Une fois le bon reçu, il sera automatiquement utilisé lors du paiement de votre prochain achat éligible. Rendez-vous dans votre inventaire de compte pour voir si votre bon est prêt à être utilisé. Je ne suis pas encore abonné(e) : cochez la case pour vous inscrire, et nous vous enverrons un bon dès que possible. Nous vérifions quotidiennement les nouvelles inscriptions, mais veuillez attendre jusqu'à 24 heures pour que le bon arrive dans votre inventaire. Une fois le bon reçu, il sera automatiquement utilisé lors du paiement de votre prochain achat éligible. Surveillez votre inventaire de compte pour voir si votre bon est prêt à être utilisé.

De quoi vous inciter à réaliser votre prochain achat sur l'Epic Games Store ?