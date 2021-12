SOLDES de l'Epic Games Store : c'est Noël, les bons d'achat de 10 € à l'infini reviennent avec des promotions inratables !

L'Epic Games Store a déjà pour habitude de proposer des promotions alléchantes toute l'année. Mais son arme secrète pour faire craquer les joueurs, c'est le Bon Epic. Le système est simple : vous débloquez automatiquement un bon d'achat de 10 € valable sur tous les produits de 14,99 € ou plus, et une fois qu'il est utilisé, vous en obtenez un nouveau, et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'offre.

Il est de retour pour les Soldes des fêtes de fin d'année 2021, qui dureront jusqu'au jeudi 6 janvier à 16h59, et est bien évidemment cumulable avec les offres du moment. Si vous voulez un Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077 ou Kena: Bridge of Spirits à seulement 19,99 €, un Borderlands 3 ou un GTA V: Premium Edition à 4,99 € ou un Alan Wake Remastered à 13,99 €, c'est le moment !

Le bon Epic de 10 € offert à l'occasion des soldes des fêtes de fin d'année 2021, a été automatiquement ajouté à tous les comptes Epic Games actifs. Connectez-vous pour en profiter ! Le bon s'appliquera à tous les produits éligibles dans votre panier d'achat ET vous obtiendrez un nouveau bon à chaque nouvelle transaction éligible. Les bons Epic s'appliquent aux jeux éligibles d'une valeur de 14,99 € ou plus (ou l'équivalent dans votre devise). Pour plus d'informations, veuillez consulter notre FAQ ci-dessous. Les soldes des fêtes de fin d'année de l'Epic Games Store se déroulent du 16 décembre 2021 à 17h00, au 6 janvier 2022 à 17h00 (heure centrale européenne). Les bons expirent le jeudi 6 janvier 2022 à 17h00 (heure centrale européenne).

En comparaison, Alan Wake Remastered est par exemple actuellement disponible à partir de 27,69 € sur console sur Amazon.fr, preuve que ces promos valent le détour.

