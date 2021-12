15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : la pluie de cadeaux débute avec l'offre d'un des jeux les plus attendus de la décennie passée !

15 jours de jeux gratuits pour au moins 14 jeux offerts, voilà ce que nous prépare l'Epic Games Store jusqu'à la fin de l'année ! Comme le voulait la rumeur, l'opération est bel et bien de retour en cette période de Noël 2021, pour le plus grand bonheur des joueurs PC et de leur ludothèque. L'image teaser de la semaine passée ne laissait que peu de place au doute, c'est bien Shenmue III qui ouvre le bal : vous n'avez que jusqu'à ce vendredi 17 décembre à 16h59 pour le déverrouiller et le conserver définitivement.

Le résumé officiel et le lien de téléchargement pour ce titre attendu pendant des années par les fans sont disponibles ci-dessous.

Shenmue III Incarnez Ryo Hazuki, un adepte d'arts martiaux japonais de 18 ans déterminé à venger la mort de son père. Dans ce troisième volet de la légendaire saga Shenmue, Ryo tente de résoudre le mystère du Miroir du phénix, un artéfact recherché par l'assassin de son père. Sa quête le plonge au cœur d'une représentation immersive de la Chine rurale, à l'activité débordante et aux paysages à couper le souffle. L'aventure de Ryo l'entraîne dans des villes et des villages montagnards où il pourra approfondir son entraînement, s'essayer aux jeux d'argent, jouer à des jeux d'arcade ou travailler à mi-temps tout en continuant à remonter la piste de ceux qui connaissent les secrets du Miroir du phénix.

Pour le jeu offert ensuite, un visuel vient encore nous le faire deviner, avec un pictogramme de gâteau surmonté d'une bougie. Si vous avez une idée quant à sa possible identité, n'hésitez pas à la partager.